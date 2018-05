HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018: Problemele de sănătate îşi pot găsi rezolvarea

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Esti preocupat de colaborarile profesionale in care esti implicat sau doresti pe viitor sa te implici. Tendinta este de a te grabi in formularea deciziilor sau concluziilor vizavi de lucrul in echipa, ceea ce poate fi pagubos. Ai rabdare si observa atent cum se desfasoara lucrurile in segmentul partenerial. Cum rasturnarile de situatie pot fi frecvente, pastreaza o doza sanatoasa de precautie.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Segmentul sanatatii este evidentiat astazi, datorita reactivarii unor afectiuni vechi sau de sezon. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te numai de activitatile prioritare si cere sprijinul celor din jur, fie acasa pentru rezolvarea treburilor casnice, fie la serviciu, pentru rezolvarea celor profesionale. Mentalul este foarte agitat, gandesti mai repede decat poti sau ai rabdare sa vorbesti si astfel apar neintelegeri cu ceilalti.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Este o zi in care doresti amuzament, atentia si afectiunea celor dragi. Cum acestia sunt pe alte lungimi de unda decat tine este posibil sa-ti ofera exact opusul la ceea ce doresti tu. Fii intelegator, spune-le ce doresti folosind cuvinte alese si maniere fermecatoare si apoi lasa-i pe ei sa-si alega raspunsurile si reactiile fata de tine. Oricare ar fi aceste raspunsuri, priveste doar partea plina a paharului.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Se pare ca ai multe treburi de rezolvat in afara casei, fie pentru cei dragi, fie pentru locul de munca. Ocupa-te de prioritati si apoi concentreaza-te numai pe segmentul domestic. Este posibil ca un membru al familiei sa-ti solicite ajutorul material sau moral. Chiar daca vor continua discutiile aprinse pe tema cheltuielilor comune, pana spre finalul zilei vei gasi solutii bune de a le rezolva onorabil.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Esti dornic de a comunica cu multa lume, de a schimba pareri, de a-ti spune ofurile sau pur si simplu de a primi aporbarea celorlalti vizavi de planurile tale de viitor. Insa, unii au cu totul altceva de facut si nu doresc sa-ti ofere companie sau sa te asculte. Selecteaza atent persoanele carora vrei sa te destainui si temele de discutie. O plimbare in aer liber sau prin locurile perferate ti-ar prinde bine.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Persoana iubita sau copiii vor apela la tine pentru sprijin financiar. Pretentiile lor depasesc bugetul tau, asa incat foarte usor astazi relatiile dintre voi pot ajunge la tensiuni serioase. Totusi ar fi bine sa discuti pe indelete despre nevoile lor si sa te gandesti in tihna la ele si la modul in care le poti rezolva tu. Insa nu te lasa santajat emotional si nu sustine idei si actiuni nefondate. Mofturile sunt accentuate in aceste zile.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Ziua iti aduce momente excelente pentru a te ocupa numai de tine si de treburile tale personale. Alcatuieste un bilant al ultimelor patru saptamani, vezi care sunt reusitele, care sunt dezamagirile si gaseste solutii pentru alte reusite sau pentru remedierea neplacerilor. Foarte usor vei descoperi sprijin, surse si resurse de inspiratie in tot ceea ce doresti sa intreprinzi. Totul este sa te fixezi la cateva obiective clare.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Sanatatea este vulnerabila si ar fi foarte bine daca te-ai odihni pe indelete. Afectiunile sezoniere isi fac simtita prezenta, insa ascultandu-ti semnalele corpului, indemnurile vocii interioare despre remediile care ar trebui sa le folosesti, vei depasti totul cu bine. Totodata sunt momente bune de a te gandi la noi trasee de viata personala, dar si profesionala. Revelatiile abunda, asa incat urmareste-le cu atentie.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Este o zi in care poti stabili detaliile unor proiecte comune cu prietenii sau sustinatorii din segmentul profesional in care activezi. Discutiile vor fi fructuoase pentru toata lumea. Totusi posibile neintelegeri pot aparea de la resursele financiare si bunurile materiale implicate in lucrul comun. Pe de alta parte, unii te vor provoca pe diverse teme, din amuzament sau din dorinta de a-ti vana ideile.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Traversam o perioada in care poti lucra la imaginea ta in ochii celorlalti si la consolidarea statutului socio-profesional. Te pot afirma usor in discutiile colegiale la serviciu, insa este bine sa-ti pregatesti atent interventiile in cadrul reuniunilor oficiale. De asemenea si in mediul familial ai sanse sa primesti aplauze, fie pentru ca ajuti un membru al familiei intr-o chestiune materiala, fie ca oferi sfaturi pertinente.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Visatul cu ochii deschisi este una din activitatile tale preferate pe parcursul intregii zile. Insa, indatoririle cotidiene te vor chema la rampa si va trebui sa le rezolvi. Fii prudent vizavi de locul de munca, pentru ca in culise exista tot soiul de faceri si prefaceri, care vor iesi la iveala in curand. Discutiile cu cineva din antutrajul apropiat te vor ajuta sa-ti clarifici trasee noi de abordare a situatiile si relatiilor in care esti implicat.

HOROSCOP ZILNIC 25 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

De la chestiunile financiare comune cu altii intr-un parteneriat profesional vor aparea astazi discutii aprinse. Colegii sau prietenii alaturi de care desfasori activitati socio-profesionale doresc sa foloseasca altfel resursele materiale si banesti aferente acestora. Este bine sa le asculti argumentele si apoi sa-ti expui si tu punctele de vedere, sustinute cu dovezi palpabile. Spre seara, bucura-te de compania celor dragi.

