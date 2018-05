HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018: Luaţi o pauză, relaxaţi-vă!

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

In prima parte a zilei, socializezi cu eleganta si te poti folosi de anumite relatii pentru a deschide noi culoare de creativitate in viata ta. Simti nevoia sa te eliberezi de gandurile obsesive legate de viitorul tau, si incerci sa te pui in slujba celorlalti, sa fii mai atent cu ei, la nevoile lor si la starile lor sufletesti. Orice actiune de voluntariat ai face zilele acestea iti va fi recunoscuta pe plan social si iti va aduce beneficii de imagine pe termen lung.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Astazi exista posibilitatea sa intri in posesia unor sume de bani restante, de la care aproape ca ti-ai luat gandul ca le vei mai recupera. Asa ca poti incepe planurile pentru o calatorie de vacanta cat mai departe de casa. Este o zi buna pentru a te implica si in activitatile de rutina care au capacitatea de a te deconecta de la framantarile legate de schimbarile din zona muncii. Iti regasesti astfel dozele de energie necesare pentru a infrunta aparentele blocajele din cariera.

Citeşte şi HOROSCOP URANIA 26 MAI - 1 IUNIE: Exces de emotivitate, femeile sunt mai expuse. Mercur în Gemeni, iar Luna Plină în Săgetător

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

La serviciu esti plin de inspiratie creatoare si oferi solutii si in situatiile aparent fara iesire. Daca hotarasti sa iti petreci ziua in mijlocul prietenilor, vei straluci. Orice provocare iti vine in zona carierei se disipeaza imediat ce iti amintesti ca te poti folosi de intuitia ta remarcabila. O schimbare in bine se produce si in zona caminului pentru ca, se pare, ai trecut testul rabdarii.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Este o zi in care incepis a vezi luminita de la capatul tunelului, cel putin cand vine vorba de familie, camin si, pe plan secund, alte parteneriate pe termen lung. In ciuda indoielilor care inca persista in mintea ta, esti destul de ferm si de hotarat sa incepi sa construiesti planuri pe termen lung. O femeie apropiata te sustine in hotararile tale, atat moral cat si financiar.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Este o zi foarte buna pentru comunicare, pentru relatiile de prietenie si pentru iniative pe termen lung, avand la baza idei inovatoare, revolutionare si neconventionale. Poti gasi solutii frumoase si pentru proiectele in care esti implicat. Continui sa stralucesti si sa ai inspiratie Divina, iar intuitia iti ofera posibilitatea de a rezolva un puzzle al cunoasterii fenomenelor spirituale.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

In sfarsit ai sentimentul ca munca ta nu a fost in zadar, ca esti recompensat cu adevarat pentru eforturile pe care le-ai depus la locul de munca. Poti avea parte de o promovare in cariera sau de onoruri la nivel de expunere publica. Toate acestea iti ofera o energie remarcabila pentru a dezvolta proiectele reusite pe termen lung.

Citeşte şi Horoscopul săptămânii 25 - 31 mai 2018: Ce îţi prezic astrele pentru următoarea perioadă

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Pentru tine este o zi in care te lasi cuprins de sentimente inaltatoare, sincere, de iubire neconditionata. Si ai posibilitatea sa le si manifesti cu toata forta ta interioara. Ai revelatia faptului ca, pe cat de mult te iubesti pe tine, pe atat de mult poti sa oferi celorlalti. De asemeni poti sa observi si iubirea cu care esti inconjurat.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Iti refaci legaturi pierdute cu prieteni vechi. Este posibil sa primesti o oferta sa fii indrumator sau profesor, sa tii niste cursuri pe specializarea pe care o ai, lucru care te va ajuta sa te cunosti mai bine si sa te iubesti mai mult. O colega de serviciu te sustine moral in hotararile pe care le iei privind noile proiecte creative in care te implici. Te poate sfatui si in cazul in care hotarasti sa schimbi meseria sau locul de munca.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

E posibil sa primesti o veste care iti va schimba total optica despre viata. Fie este o veste din strainatate care iti va aduce un impuls creativ, fie un barbat te ajuta sa iti reconstruiesti imaginea publica si cariera. Una peste alta, este o zi in care simti ca Universul este de partea ta, chiar daca rezultatele nu le poti atinge cu mana.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Este o zi in care iti manifesti gratitudinea fata de prieteni in special si in general fata de oamenii care sunt in jurul tau si care ti-au fost alaturi cand ai avut mai mare nevoie. De asemenea, este o zi in care realatiile de parteneriat devin pline de viata si de energie, lucru care iti da puterea sa te redescoperi, sa iti proprui sa construiesti si sa reusesti sa te faci remarcat.

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Poti avea sentimentul ca eforturile pe care le-ai depus in ultima perioada, pentru dezvoltarea ta personala, nu au fost in zadar. Iti este mult mai simplu sa gasesti resurse pentru a te implica in activitatile zilnice si sa gasesti solutii pentru problemele de serviciu. Cautarile tale metafizice continua si iti pot spori increderea in fortele proprii si te ajuta sa transformi pas cu pas fiecare dintre dogmele dupa care ti-ai construit viata.

Citeşte şi HOROSCOP IUNIE 2018: Întorc banii cu lopata! Ele sunt zodiile care au noroc de bani în această vară

HOROSCOP ZILNIC 26 MAI 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Pentru tine este o zi a revelatiilor. Poti scapa de fricile care te-au macinat atata vreme, despre obsesiile legate de propria persoana, si despre iluzia ca nu esti indeajuns de bun pentru cei din jur. Poti avea trairi spirituale si mistice profunde care iti pot schimba modul de abordare al religiei. Este o zi in care iti poti redescoperi izvoare de creatie pe care le credeai de mult secate.