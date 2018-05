Horoscop zilnic 4 mai 2018. Ce îţi pregătesc astrele pentru intrarea în weekend

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Berbec

Cine se aseamana se aduna, spune o vorba, si acelasi lucru simti si tu azi in legatura cu omul care te completeaza in tot ce faci. Priveste la cel din fata ta, pentru ca devine un fel de oglinda a propriei tale identitati. Ori semanati grozav de mult in unele privinte, ori el descrie de fapt cum te comporti si tu, cum esti si tu, chiar daca iti arata o imagine care iti place sau nu. Privindu-l pe el cu luciditate, poti lua unele masuri asupra propriei tale persoane, deoarece vezi la el defecte care ii apartin in aceeasi masura. Daca la el nu-ti place, ar trebui sa nu-ti placa nici la tine!

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Taur

Primesti atatea gesturi de adevarata iubire de la cei din jur, dar esti tentat sa le privesti cu raceala, de parca nu ar fi in forma pe care o visai. Nu poti pretinde dragoste la un anumit nivel sau intr-un anumit ambalaj, pentru ca dragostea poate fi doar adevarata sau falsa. Ceea ce primesti tu acum merita primit cu ambele maini si cu inima deschisa, dar vinovat esti tu, ca incepi sa cauti defecte la tot ce auzi, vezi sau simti. Risti sa pierzi o sansa de iubire sincera pentru ca iti spui singur ca nu meriti iubirea!

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Gemeni

Cea mai mare preocupare a zilei e traiul linistit in caminul perfect. Daca inca nu ai un loc al tau pe care sa-l numesti acasa, ai sansa de a face planuri mari in acest sens. Visezi cu ochii deschisi si iti imaginezi cum ar fi casa ta de poveste! Continua sa lasi fantezia sa zboare in voie, creeaza mintal un decor ideal in care te vezi traind, pentru ca unele vise chiar se implinesc! Vezi cu ochii mintii ca locuiesti intr-un spatiu exact asa cum ai dorit dintotdeauna si crede cu tarie in aceasta materializarea viziunii tale!

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Rac

Nu crede tot ce auzi astazi, mai ales daca e vorba de declaratii de iubire, de linguseli pompoase si laude pe care stii prea bine ca nu le meriti, pentru ca te pot amagi amarnic! Cineva umbla cu cioara vopsita pe langa tine si esti gata-gata sa-i cazi in plasa, dar tocmai pentru ca esti o fire realista si rationala, va trebui sa chibzuiesti profund asupra celor auzite. Chiar meriti tu aceste laude? Esti atat de grozav pe cat spune? Nu-l crede si nu-l lasa sa te manipuleze cu astfel de vorbe mari! Te cunosti mai bine si nu vei aluneca pe pista falsa pe care incearca sa te impinga prin minciuna si ipocrizie.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Leu

Esti inca sub influenta unei vesti care te-a pus intr-o lumina defavorabila si e normal sa suferi ca ai fost tratat nedrept. In loc sa stai si sa ticluiesti planuri de razbunare, mai bine ai aduna probe in favoarea ta pentru a-ti recupera imaginea pe care consideri ca o meriti. Poti gasi usor marturii care sa certifice faptul ca esti nevinovat, ca tot ce ai facut a fost conform regulilor si nimeni nu are dreptul sa te acuze de ceva. dar daca totusi te simti cu musca pe caciula oricat de putin, fa un efort sa repari situatia, inainte de a trece cineva la masuri mai drastice impotriva ta.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Fecioara

Ai multe lucruri de facut la final de saptamana, dar reusesti tu sa te invarti in asa fel incat sa nu ramana nimic nerezolvat. Nu sunt decat activitati de rutina, si tocmai pentru ca sunt usoare, le stergi imediat de pe lista de sarcini astfel incat sa te poti bucura si de cateva ore de relaxare. Pe langa multiple chestiuni banale mai pot aparea si altele neprevazute, dar par nesemnificative ca sa le consideri intr-atat de grele incat sa nu le poti rezolva repede. Iti iei de-o grija si mai apoi intri in atmosfera de week-end dupa care tanjeai.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Balanta

Ceea ce primesti azi de la oamenii cu care intri in contact este de mare valoare, ca atare iesi tu in intampinarea celor care au ceva important sa-ti transmita. Nimeni nu va bate la usa ta sa te intrebe daca esti pregatit sa afli o noutate sau sa te alaturi unei aventuri interesante, ci totul depinde de tine: sa fii la locul potrivit in momentul potrivit pentru o sansa deosebita. Se poate spune ca azi se decide calea ta pe cateva luni de acum inainte, ca si cum ai fi gata sa iei o decizie sau sa adopti o strategie complet noua ce va duce la succes.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Scorpion

Profita de o zi mai lejera pentru a-ti pregati strategia pe termen lung cu privire la bugetul familiei, la afacerile proprii, la viitoarele tale investitii, pentru ca ceea ce decizi acum va avea efecte promitatoare in perioada urmatoare. Nimeni nu te intrece cand vine vorba de stabilirea unei strategii financiare, ca atare pune-ti mintea la contributie pentru a descoperi incotro sa vaslesti pentru un venit mai sigur, pentru un profit mai consistent, pentru o viata mai buna. Un prim pas spre bunastare e adoptarea unei atitudini pozitive de viata, pentru ca daca iei in brate doar termeni ca sarac, lipsuri, datorii, fii sigur ca numai acestea se vor tine scai de tine!

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Sagetator

Nu te astepta ca relatia dintre sexe opuse sa se desfasoare pasnic si armonios, pentru ca oricum ai privi lucrurile, barbatul si femeia nu pot fi la fel. Daca celalalt ridica tonul, incearca sa aplanezi tu conflictul inainte de a deveni prea agresiv. Unul trebuie sa cedeze, deci fii tu balanta care mentine echilibrul intre energiile descatusate. Tu poti fi cheia armoniei depline intre partea masculina si cea feminina aflata azi in conflict, deci accepta faptul ca celalalt e nervos. In fond contrastele de atrag, deci nu-ti displace aceasta lupta intre un el si o ea, indiferent in ce tabara esti.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Capricorn

Desi tu ai o relatie mai speciala cu trecutul, de data aceasta conteaza doar ce te asteapta maine! Ca sa treci la un nivel superior al unei actiuni in care esti implicat, trebuie mai intai sa faci ordine in etapele deja parcurse. Priveste un pic inapoi sa vezi ce a ramas nerezolvat si abia dupa aceea concentreaza-te asupra celor care vin. Te poti elibera de un balast care nu-si mai are rostul, de amintiri neplacute sau de un sentiment de vina pe care il tot cari dupa tine, dar acum ai ocazia de a sterge cu buretele acest trecut pentru a intra intr-o noua etapa, mult mai ofertanta si mai interesanta.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Varsator

Nu poti continua o poveste de iubire in acelasi mod ca pana acum, ci se cere o viziune noua asupra relatiei voastre. Poate s-a instalat monotonia si plictiseala, poate simti un blocaj in comunicarea cu persoana iubita, deci ar fi nevoie de aer proaspat in cuplu. O initiativa venita de la unul din parteneri ar fi de bun augur, ca atare propune-i ceva partenerului care sa va scoata pe amandoi din zona terna in care nimic interesant nu se mai intampla. Veti vedea ca relatia poate capata un tonus nou, un ritm mai alert, descoperind cat de multa nevoie era de o schimbare! Fii tu primul care se schimba.

Horoscop zilnic 4 mai 2018 – Pesti

Ai ajuns intr-un punct important al proiectului la care iti aduci contributia de cateva luni incoace, nivel la care poti deja sa spui ca esti foarte aproape de scopul propus. Poate e chiar vremea recoltei, poate e ziua in care spui stop si extragi o concluzie cu privire la pasii parcursi pana aici si ai acel sentiment de profunda implinire fata de tot ce ai realizat. Nu a fost deloc usor drumul pana aici, dar acum nu mai conteaza cat de complicat a fost procesul de productie al acestui rezultat, ci doar faptul ca ai atins varful maxim! Meriti acum o pauza.