HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018: Aveţi grijă cum şi cu cine vorbiţi, orice discuţie vă poate aduce câştiguri bănoase

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

De astazi se contureaza un proces nou de reconfigurare a relatiilor de prietenie si a planurilor comune ce aceste persoane. Posibil sa te apropii de persoane mai in varsta decat tine, pe considerentul ca acestea sunt serioase, mature, experimentate in ale vietii. Evita sa te increzi prea mult in vorbele altora. Unii te vor provoca la discutii aparent banale, dar scopul real este acela de a-ti afla opiniile si intentiile.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Esti foarte solicitat in plan profesional, mai ales in relatiile cu sefii. Este posibil sa fii convocat la reuniuni urgente, in care trebuie sa-ti expui ideile profesionale sau modul in care iti desfasori activitatea la locul de munca. Se pare ca ai multe responsabilitati, iar acum bilantul dorit de catre autoritati te pune pe ganduri. Fii prudent si organizeaza-ti expunerea astfel incat sa fii cat mai concis si pe intelesul tuturor.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Esti animat de ganduri marete si ai dori sa schimbi totul in preajma ta, atat la nivel personal cat si la nivel global. Controleaza-ti gandurile, pentru ca suprasolicitarea nervoasa este mare si dificil de gestionat. Sunt momente favorabile pentru studiu, invatare, schimb de informatii cu persoane erudite si abordarea unor teme filozofice. Detaseaza-te de maruntisurile cotidiene si rafineaza-ti mentalul cu activitati culturale.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

In plan financiar se intrezaresc schimbari benefice, in sensul ca pot aparea castiguri de pe urma unei colaborari, din partea rudelor sau a partenerului de viata. Totusi, responsabilitatile pe care le ai de indeplinit si care-ti aduc bani sunt mari si pe termen lung. Ar fi bine sa te concentrezi mai mult pe activitatea in sine si mai putin pe castiguri. Dincolo de aparentele materiale exista cu totul alte sensuri de care ar fi bine sa tii cont.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Se contureaza o noua etapa in segmentul partenerial. Insa chiar daca exista armonie si amuzament, atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatiile profesionale este nevoie de multa atentie, eforturi sustinute si asumarea unor responsabilitati pe termen lung. Posibil sa-ti displaca faptul ca unii au asteptari mari de la tine. Concentreaza-ti gandurile si implica-te corespunzator in activitatile comune cu ceilalti.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Ai multe treburi de rutina de rezolvat astazi, lucru care te solicita mult. Se deschide o noua etapa profesionala, astfel ca ar fi bine sa-ti planifici sarcinile de lucru si treburile personale, pentru cel putin patru saptamani de acum incolo. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila, de aceea fii prudent si ingrijeste-te corespunzator. De evitat consultatiile si analizele medicale, deoarece riscul erorilor este mare.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Relatiile sentimentale sunt vulnerabile, deoarece vor incepe un nou proces de transformare. Poate ca ar fi bine sa te gandesti pe indelete la relatia actuala daca o mai continui si in ce conditii. O noua relatie este posibila, dar nu va dura prea mult. Trebuie sa-ti remodelezi conceptiile vizavi de iubire si implicatiile ei. Controleaza-ti nevoia de afectivitate si nu te hazarda in relatii noi, pentru ca aparentele sunt inselatoare.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

O noua etapa domestica se contureaza la orizont. Exista momente armonioase, altele mai putin, insa toate au rolul de a reorganiza ambientul familial. Relatiile cu membrii familiei presupun eforturi sustinute si intelegere. Acceptarea altor fatete ale celor dragi sau a parerilor lor este o tema importanta in aceasta perioada. Ai incredere ca totul va fi bine si, pana la urma, in casa si familie se va instala pacea.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Tensiunile mentale sunt mari, astfel ca ar fi bine sa-ti alegi cuvintele cu grija si mai ales interlocutorii. Probabil ca din cauza unor probleme medicale esti irascibil sau chiar speriat de-a binelea. De aici apare tendinta de fi critic in relatiile cu ceilalti si de a le respinge sugestiile si ajutorul. Linisteste-te si ai incredere ca sunt oameni in preajma ta care-ti vor binele. Spre seara, rasfata-te cu o lectura amuzanta.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Dorinta de a cheltui pe mofturile tale personale este mare si paguboasa astazi. Cel mai bine ar fi sa te orientezi numai spre prioritati si la nevoie sa ajuti pe cineva care iti solicita un ajutor material. Pe de alta parte este posibil sa primesti bani din munca desfasurata la un serviciu. Cineva din anturajul profesional iti poate propune o colaborare deosebita, cu mari responasabilitati.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Esti in verva astazi, lucru observat de toata lumea din jur. Controleaza-ti reactiile si fii intelegator cu ceilalti! Dorinta de innoire pe toate planurile vietii este mare si ai putea sa-i dai curs. Rezerva-ti momente linistite, deschide un jurnal si asterne-ti impresiile si doleantele pe hartie. Scrie cu atentie ce anume vrei sa traiesti in viitor, asumandu-ti totodata si responsabilitatile care decurg implicit de aici.

HOROSCOP ZILNIC 5 IUNIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Esti predispus la izolare si eforturi reduse. Oboseala si unele afectiuni ale sistemului circulator te pot necaji serios, de aceea fii prudent. Evita, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece riscul erorilor de diagnostic si tratament este mare. O discutie de taina cu cineva aflat departe de granitele tarii sau cu o persoana experimentata in ale vietii iti va oferi sfaturi utile.