HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018: Trebuie să adoptaţi o atitudine pozitivă pentru a avea succes

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Nu te astepta ca toata lumea sa fie de acord cu modul in care judeci tu unele situatii, mai ales daca au mai multe directii de interpretare. Tu ai o anumita viziune asupra evenimentelor, or cei din jur au mari indoieli cu privire la stilul tau de a aprecia situatia, deci te poti astepta la controverse, dispute sau o atitudine ostila la deciziile luate de tine. Continua sa-ti sustii punctul de vedere cu argumente logice, rationale, impartiale, pentru ca tu intelegi situatia cel mai corect. Intr-o zi isi vor da seama si ceilalti!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Daca te-ai vedea in oglinda ai plange! Deci hai, schimba fata aceasta cu una vesela si deschisa si ai sa vezi ca aceasta e atitudinea care va schimba tonul zilei. Un zambet larg transmis chiar si unui necunoscut pe strada… un cuvant bun prin care sa faci pe altul sa auda ce-i place… o mana intinsa cu prietenie ca sa arati altcuiva ca nu e singur e ceea ce si tie ti-ar placea sa primesti astazi, nu-i asa? Deci fii tu schimbarea pe care o astepti! E atat de simplu sa transformi o figura posomorata intr-una luminoasa cu un singur gest! Foloseste-te de sansa aceasta cu generozitate si ziua va deveni minunata!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Uneori e nevoie si de mici compromisuri, iar tu esti una din zodiile care le poate face usor, fara sa le puna la suflet si fara sa le transforme in motiv de depresie. Esti constient ca, de dragul altora, mai trebuie uneori sa-ti calci si pe mandrie, sa iti inabusi si propriile dorinte, pentru ca ii asezi pe ceilalti deasupra ta, cu prioritate. Nu se stie daca ei ar face la fel pentru tine, dar tu macar ai sufletul impacat ca ai putut bucura pe altul prin sacrificiile tale. Nu pretinde multumiri pentru asta!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Chiar daca unii au uitat de bunele maniere si de amabilitate, nu pici si tu in aceeasi capcana, pentru ca tu ai niste resurse imense de bunatate si generozitate prin care vei contracara perfect atitudinea lor urata. La nervii lor, tu raspunde cu calm. La critici, tu ofera laude. La agresivitate, tu daruieste blandete. Intotdeauna reversul medaliei e cea mai potrivita pentru linistirea celor mai agitate ape, ca atare fii exact invers decat cel din fata ta, si, pana la urma, tot se va retrage cuminte in carapacea sa, ba chiar va incepe sa-si revizuiasca atitudinea agresiva si fata de ceilalti. Tu esti un simbol al linistii pure incat ii poti inspira in mod fericit si pe altii!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Nu are rost sa numeri leii din buzunar, nici sa faci recapitulari financiare, pentru ca nu aceasta e calea sa castigi mai mult. E o chestiune de atitudine in fata banilor, sa-i chemi tu cui mintea si cu inima fara sa te simti vinovat de asta! Sa-i pretuiesti mai mult si sa cauti comoara din tine care poate fi valorificata la cel mai bun pret. Sigur ai in tine o resursa de mare valoare care, daca ar fi pusa serios la treaba, ar genera abundenta, dar uneori ti-e un pic… rusine ca esti materialist. Ei, nici chiar asa! Astepti de undeva un declic pentru a porni spre calea prosperitatii, iar sfatul poate veni sub tot felul de forme, totul e sa fii tu atent la semnale: un sfat ce merita ascultat, un vis revelator ce poate fi transpus in realitate, o idee sclipitoare aparuta din senin, imboldul de a incepe chiar acum ceva ce doreai de luni de zile. Tava de minunatii e plina, dar numai de tine depinde sa alegi ceva de pe ea!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Nu ajunge doar sa faci declaratii de dragoste pompoase, din vorbe mestesugite, ci sa demonstrezi celui drag ce simti pentru el. Este momentul ideal pentru a sta de vorba fata in fata ca doi oameni maturi pregatiti sa-si prezinte intentiile pe termen lung. Acum va iesi la iveala superficialitatea, atractia spre distractie, pentru ca daca iubirea ta a fost doar o joaca, fii pregatit sa-ti iei ramas bun de la cel de langa tine. El vrea ceva mult mai profund intre voi de acum inainte si ti-o cere intr-un mod ultimativ: ori – ori?

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Chiar daca acum, pe moment, esti nevoit sa tii sub control bugetul si sa renunti sau sa limitezi anumite cheltuieli care nu sunt urgente, va veni o zi cand vei aprecia prudenta de care ai dat dovada. Vei iesi din aceasta zona mai fragila in plan financiar si te vei simti din nou liber sa investesti. Scapi, incetul cu incetul, de jugul datoriilor si al facturilor restante, dar pana atunci cheltuieste cu cap, fara sa te arunci in lucruri prea scumpe. Atractia spre lux sau spre obiecte costisitoare poate fi riscanta, dar daca nu faci cheltuieli inutile, vei depasi cu bine acest blocaj financiar. Curand, se deschide poarta spre prosperitate, dar nu cheltui peste masura acum!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Esti gata sa te indragostesti de un vis, de o imagine, de o poveste care te face sa zbori printre norisori. Visezi frumos, iubirea te face mai idealist, dar si un pic mai credul, incat esti gata sa crezi orice daca e legat de iubire. Da, e frumos sa traiesti intr-un basm frumos, cu printi calare pe cal alb, dar inainte de a te lasa purtat pe aripi de poveste, incearca sa lupti cu valul de iluzie care se lasa peste mintea si inima ta, ca nu cumva sa creezi o lume imaginara care, intr-o zi, se va destrama ca un balon de sapun. Mai bine privesti iubirea realist, il vezi pe cel din fata ta asa cum este, nu asa cum ti-l doresti tu, nu-l mai invalui intr-o aura idealizata, ca sa nu cazi in mrejele unei idile imposibile. Tine sub control tendinta de a visa in iubire, pentru ca s-ar putea sa ajungi prin locuri unde relatia voastra nu poate ajunge…

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Succesul spre care tintesti depinde enorm de atitudinea pozitiva cu care iei startul acum. Fii sigur de reusita ta, nu te indoi nicio clipa ca nu te-ai indrepta spre o victorie, si apuca-te serios de munca! Nu ajungi usor la roadele visate, dar ele se prefigureaza undeva la orizont. Numai cu un tonus ridicat, cu un zambet pe buze, spunand prezent la orice provocare poti sa-ti implinesti visul, pentru ca primesti, cumva, o garantie ca vei ajunge acolo foarte curand.

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Seful te trimite in delegatie de urgenta si pleci, cumva, cu inima neimpacata si impovarata, cum ca e doar o obligatie si atat. Nu ai nicio placere pe parcursul acestei deplasari, dar daca nu ai fi atat de concentrat la scopul in sine, ai descoperi pe parcurs si o multime de lucruri marunte care iti pot face calatoria mult mai placuta. Nu trebuie sa devii obsedat de stresul calatoriei, pentru ca ai atatea alte aspecte care merita atentie si care te pot face sa zambesti, deci descopera-le si pe ele!

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Esti la finalul unei actiuni, dar nu esti complet multumit de rezultate, incat iti pierzi interesul pentru ceea ce ai reusit sa construiesti pana acum. Esti in pragul unui abandon, ceea ce nu e chiar recomandabil. E posibil ca acum, pe moment, sa nu fii prea incantat de nivelul la care ai ajuns, dar nu renunta chiar acum! Daca abandonul tau survine cu o zi inainte de succesul scontat? Ca atare cel mai bine e sa lupti cu tendinta aceasta de a sista orice eforturi cu gandul ca oricum nu ajungi acolo unde vrei. Ba da, ajungi, si esti pe ultima suta de metri, dar nu-i pacat sa te impiedici chiar pe ultima turnanta?

HOROSCOP ZILNIC 6 IUNIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Odihna de care ai azi parte e binevenita, pentru ca iti ofera starea perfecta pentru a te detasa de toate. Ai mai mult timp pentru tine insuti, pentru a analiza pe indelete ceea ce-ti doresti cel mai mult de la luna care incepe. Discutiile pe care le ai cu familia au si ele un rol pozitiv asupra starii tale psihice, pentru ca primesti de la cei dragi promisiuni si garantii ca planurile comune vor ajunge la indeplinire curand. Tocmai pentru ca nu apare nimic sa te consume fizic sau psihic in vreun fel, ai chef de visare, de planificare, de o privire in perspectiva spre ceea ce speri sa cladesti de acum incolo.