HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018: Se anunţă schimbări majore la locul de muncă

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Odihneste-te, propune-ti activitati usoare, placute si inconjoara-te de oameni dragi si de incredere. Organsimul tau este obosit si se pot accentua diverse probleme de sanatate, mai mult sau mai putin orientate clar spre o anumita zona a trupului. Nemultumirile tale pornesc de la segmentul amoros, unde se pare ca ti-ai concentrat toata atentia si eforturile in ultima vreme. Dezvolta-ti increderea in tine si in providenta care te vegheaza in permanenta.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Interesanta zi pentru segmentul prietenilor si al celor care te sustin in plan profesional. Notele bizare predomina aceste relatii, dar si activitatile intreprinse cu aceste persoane. Fii circumspect cand ti se propune ceva si analizeaza pe indelete. Unii au interese persoanle bine ascunse si mascate frumos intr-un ambalaj exterior capabil sa te induca in eroare. Membrii familiei iti pot veni in ajutor, deslusindu-ti itele din relatii si actiuni socio-profesionale.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Se intrezaresc schimbari importante la locul de munca. Vei fi apreciat pentru eforturile depuse in ultima vreme, sefii iti vor spune vorbe incurajatoare, iar colegii iti vor multumi pentru ajutorul acordat. Totusi este bine sa nu cedezi in fata aparentelor dulci din segmentul profesional si sa iti vezi in continuare de treaba in mod cinstit, modest si cu dorinta sincera de a face totul cat poti de bine. Spre seara, linistea casei si prezenta membrilor familiei iti aduc relaxare si voie buna.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Imbogatirea bagajului educational este principala tema a zilei. Fie ca studiezi ceva, te informezi din surse diverse, stai de vorba cu oameni eruditi, fie hoinaresti prin locuri deosebite, mintea ta acumuleaza mult si pune deoparte secvente importante din ceea ce afla pe parcursul intregii zile. Totusi este bine sa iti oferi momente de pauza si sa iti indrepti atentia si spre banalitatile vietii cotidiene, pentru ca exista riscul sa fii prea filozof si sa gafezi serios.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Leu (23 iulie - 22 august)

Iti vei reaminti ca ai datorii financiare sau materiale pe la diverse persoane apropiate. De la plata facturilor cotidiene, pana la achitarea unor sume importante pentru mosteniri, partaje, litigii paleta de cheltuieli este vasta si greu de anticipat, in sensul ca pot aparea pe neasteptate datorii la care nu te-ai fi gandit vreodata. De aceea, pune-ti in ordine documentele financiare, bunurile mai ales cele comune cu altii si verifica periodic situatia lor.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Neprevazutul rascoleste relatiile parteneriale si reconfigureaza si cele mai sigure colaborari profesionale sau cupluri matrimoniale. Senzatia ca lucrurile iti scapa de sub control este accentuata si pe undeva cam asa stau lucrurile. Tu doar observa de pe margine ce se petrece in acest segment si chiar daca la prima vedere pare un dezastru, de fapt este un moment in care providenta rearanjeaza situatiile in favoarea ta.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Dozeaza-ti eforturile si limiteaza-ti calatoriile pentru ca organsimul este obosit si chiar are nevoie de ingrijiri de specialitate. Sunt posibile analize, consultatii medicale si interventii chirurgicale sau planificarea lor in decurs de patru saptamani de acum incolo. Evita, pe cat posibil sa te pierzi intr-un ocean de sfaturi medicale, tratamente sau abordari stricte ale ingrijirii tale personale. Daca tii cont de ce iti spune vocea ta interioara este suficient.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Relatiile cu persoana iubita si copiii reprezinta punctele de atractie pentru tine pe tot parcursul zilei. Dezbaterile pe teme comune, planificarea unor escapade in grup, dar si sfaturile sunt frecvente si necesare fiecaruia. Posibil sa constati ca intampini obstacole in ceea ce iti doresti tu, pentru ca cei drgai vin cu alte propuneri si idei. De aceea fii deschis si gata oricand de schimbari. Pe de alta parte, rezerva-ti momente si pentru un hobby personal.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Gospodaria si familia te solicita mult. Ar fi bine sa iti indrepti atentia si eforturile spre acestea si sa pui la punct cele necesare. Pe de alta parte verifica starea imobilului in care locuiesti, deoarece se pot evidentia astazi stricaciuni ale instalatiilor de apa. In relatiile cu membrii familiei predomina emotiile si subiectivismul, astfel ca este dificil sa se ia decizii rationale. Ocupa-te doar treburile de rutina ale casei si taifasuieste banalitati cu cei dragi.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Se intrezaresc discutii importante cu persoanele din anturajul apropiat, pe teme financiare. Chiar daca se vehiculeaza in preajma ta si subiecte mai putin interesante, printre randuri vei obtine suficiente repere folositoare in a-ti imbunatati veniturile din munca proprie. Pe de alta parte este posibil sa calatoresti pe distante scurte, fie pentru a vizita pe cineva drag, fie pentru a rezolva diverse chestiuni personale sau profesionale. Fereste-te sa vorbesti prea mult!

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Apar cheltuieli astazi pentru cele necesare traiului zilnic. In paralel iti cresc si veniturile din munca desfasurata la serviciu, insa din punctul tau de vedere este nesatisfacatoare aceasta crestere. Ar trebuie sa te rezumi la investii strict necesare, minime si sa lasi de o parte planurile financiare care presupun imprumuturi pe termen lung. Revizuieste-ti conceptiile vizavi de bani si bunuri, pentru ca a te atasa prea mult de planul material este pagubos.

HOROSCOP ZILNIC 7 IUNIE 2018 Pești (19 februarie - 20 martie)

Starile tale de spirit sunt amestecate si celorlalti le este greu sa relationeze cu tine sau sa te inteleaga. Fie din cauza unor probleme de sanatate, fie din cauza treburilor de serviciu abundente in aceasta perioada, eforturile tale se pot risipi fara rost daca nu iti disciplinezi gandurile si nu iti controlezi reactiile. Stabileste-ti prioritatile si ocupa-te numai de ele. Alterneaza orele de munca cu cele de odihna si plimba-te mai mult in aer liber.