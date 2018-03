Horoscop zilnic DUMINICA 1 aprilie 2018. Te pacalesc sau nu astrele in prima zi din luna aprilie?

Aprilie 2018 este prima luna normala a anului, cel putin daca vine vorba despre fazele Lunii si automat despre influenta asupra emotiilor noastre. Intr-adevar, in ianuarie am avut 2 luni pline, in februarie nu a fost nicio luna plina apoi in martie, din nou, doua luni pline in aceeasi luna. In aprilie va fi o singura luna plina in Scorpion pe 30 aprilie, care ne va face constienti de cele mai puternice si adanci dorinte ale noastre.

In aprilie, Saturn si Pluto vor deveni cu miscare retrograda in Capricorn, ceea ce ne va forta sa fim mult mai organizati si disciplinati.

In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti ce determina calitatea si intensitatea influentelor lor.



Cum te influenteaza DUMINICA 1 aprilie contextul astral al momentului? Iata!



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cumva partenerul este plecat sau departe de tine ? Daca da, iti poti petrece mult timp din zi simtindu-te singur si morocanos. Si partenerul iti simte lipsa deci nu te gandi ca vei fi mult timp singur. Umple-ti orele pana va veti revedea cu activitati pe care le iubesti, cum ar fi cititul sau interese artistice. Timpul trece mai usor in compania lucrurilor pe care le iubesti.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un obiectiv financiar pe care speri sa il atingi foarte curand poate fi imediat dupa colt, dar inca pare ca sunt o mie de lucruri de facut pana cand se realizeaza cu adevarat. Asta te poate demobiliza temporar dar nu te lasa blocat. Fa o lista cu orice este de facut si apoi ia-le pe rand pana ajungi la rezultat.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Asteapta-te la un ritm mai dezordonat astazi. Unii colegi au tot amanat lucruri de facut si, desi e weekend, ai de recuperat munca. Nu fii insa prea frustrat. Exista motive pentru comportamentul lor pe care nu ti l-au spus. Fa tot ce poti mai bine si spera ca la fel vor face si altii. Iar daca nu poti face totul, chiar nu este sfarsitul lumii!

