Horoscop zilnic DUMINICĂ 11 FEBRUARIE 2018. Soluţia zilei la conflicte şi oportunităţi, în funcţie de ZODIE

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial “astrologul Casei Regale Britanice” datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii TU sursa de energie pozitiva

Daca vei ajunge la jobul tau de vis, va trebui sa iti aduci contributia. Fii dispus sa primesti o pozitie mai inferioara ca de acolo sa incepi sa urci pe scari. Esti fericit cu actuala pozitie ? Ar fi o idee buna sa iei un nou venit sub aripa ta protectoare. Arata-i cum se trag sforile si iti exersezi abilitatile de leader. Cand superiorii vad ca ai fost de folos, te pot promova, iti pot da o marire sau ambele. Cea mai rapida metoda de a atrage energie pozitiva este sa o generezi chiar tu.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Meriti sa fii pretuit

Cand traiesti la standardul cererilor unei persoane pretentioase devii extenuat. In loc sa tot incerci sa ii castigi favoruri, cauta sa te satisfaci pe tine insuti. Alege un film cu care rezonezi, mergi la un restaurant bun nou deschis sau mergi la shopping de haine noi. Daca partenerul te critica in loc sa te inteleaga si sa te sustina, gandeste-te bine la viitorul vostru impreuna. Esti o persoana minunata si creativa care trebuie sa fie in pereche cu cineva care te pretuieste si valorizeaza. Ai grija sa ai partener care te iubeste fix pentru cum esti tu.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Recunoaste vampirii energetici

A avea de-a face cu publicul este provocator. Un client ostil, un pacient sau un patron iti poate gasi nod in papura la orice faci. In loc sa ii iei comportamentul la modul personal, ridica-te deasupra limitarilor. Cand persoana realizeaza ca nu are cum sa iti strapunga atitudinea vesela, isi va cauta o victima in alta parte. Exista si vampiri energetici ce se hranesc din emotiile negative ale altora si carora le place sa isi imprastie mizeriile altora. Trebuie sa te inveti sa ii recunosti si sa le faci fata iar aceasta este una din cele mai mari lectii de viata pe care le vei invata vreodata.

