Horoscop zilnic DUMINICA 11 NOIEMBRIE 2018. Energii mixte, suntem ba sus, ba jos!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de DUMINICA 11 NOIEMBRIE 2018; astazi, Luna se muta pe dupa-amiaza in Capricorn si energia se schimba. Cu Luna in Capricorn si cu Soarele in sextil cu Pluto tot in Capricorn, primim contextul astral de a ne pregati cu planuri mari si ambitioase de viata. Vrei sa cuceresti lumea ? Sau doar sa iti reconfigurezi lumea ta ? Fii serios cu ce vrei inainte de urmatoarea saptamana. Ziua de azi este despre a te gandi la asa ceva. Ai tot dreptul sa doresti o felie mai mare si mai suculenta din viata, sa faci planuri in acest sens si sa ai impulsuri puternice. Da, chiar iti poti lua puterea inapoi. Insa puterea vine impreuna cu responsabilitatea, iar Luna in Capricorn stie asta. Capricornul este ambitios, nu se teme sa munceasca din greu si sa isi asume raspunderi enorme ca sa ajunga in varf. Din pacate, Capricornul mai si exagereaza cu aceasta energie, uita de pauze, uita sa se bucure de viata cu mai multa relaxare.