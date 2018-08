Horoscop zilnic DUMINICA 12 AUGUST 2018. Cum iti este dupa ultima eclipsa a verii?

Ieri a avut loc ultima eclipsa a sezonului verii, o eclipsa buna si pozitiva, cu siguranta nu este asa de neplacuta si furioasa ca cea de Luna plina sangerie de la finele lunii iulie. Ea ne da o sansa reala pentru un nou inceput. Scoate covorul rosu si pregateste-te pentru un start proaspat regal sub zodia Leului!



Semnificativ pentru aceasta zi este faptul ca este ultima zi in care Marte este retrograd in Varsator. Marte, planeta energiei, actiunii si motivatiei noastre, isi continua tranzitul retrograd mergand inapoi in Capricorn. Pregateste-te asadar sa iti revizitezi vechi responsabilitati, alegeri, decizii si preocupari care erau subiecte fierbinti pentru tine la inceputul lunii mai 2018.



Orice s-ar fi intamplat de atunci incoace, fii pregatit sa te intorci inapoi acolo si sa iei acel subiect sau acele subiecte sau relatii de atunci si sa le reabordezi intr-o maniera mult mai constructiva, vizand binele tau. Luna este in Fecioara, deci ia o palarie mult mai practica la purtat.



Ai dat vreodata cu spatele cu masina pe un drum arid, pietruit de munte? Apasa pe pedale cu multa grija, altfel rotile ti se vor invarti in gol! Sigur ca depinde ce vehicul ai, insa Marte este pe jumatate adormit acum in retrograd si nu este in dispozitii sa tureze motoarele. Pentru asta, trebuie sa asteptam pana in septembrie, intrucat Marte incepe miscarea directa pe 27 august. Pentru acum, ritmul mai lent este suficient. Fara fortari, fara graba atunci cand exploram si reface orice ne readuce viata din trecut in fata.



Luna este in meticuloasa Fecioara, deci este bine sa fii de doua ori atent. Focuseaza-te, fa o treaba buna si serioasa si vei avea o zi eficienta.



Iata horoscopul zilei de DUMINICA 12 AUGUST 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Daca eclipsa partiala solara de ieri te-a lasat cu un sentiment de entuziasm, el poate continua o saptamana sau mai mult, in functie de cum privesti oportunitatile din jurul tau. Astazi, Luna este in practica Fecioara si face aspecte puternice astrale si pozitive cu Uranus si Saturn. Acestea te ajuta sa ramai cu picioarele pe pamant si te atentioneaza sa vezi ocaziile creative din calea ta. Fii deci pe faza.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Pe masura ce ideile creative iti curg din tine, acum este un timp excelent sa iti impartasesti gandurile cu altii care sunt pe aceeasi lungime de unda cu tine. Totusi, este bine sa fii atent pentru ca sunt unii care se poate sa nu iti trateze ideile cu respectul cuvenit. Daca ceva este pentru tine foarte special si personal, vorbeste doar cu cei in care ai incredere. Este un semn de intelepciune.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Poate ca esti pregatit sa promiti si lumea, dar ar trebui ? Cu Mercur ca planeta conducatoare, iti poate fi foarte usor sa te extinzi mai mult decat este cazul. Exista un motiv pentru care este mai bine sa subestimezi decat sa supraestimezi timpul disponibil, pentru ca poate aparea la orizont ceva de importanta mai mare pe care nu doresti sa ratezi.



