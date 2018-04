Horoscop zilnic DUMINICĂ 15 aprilie 2018. Prima zi cu Mercur ieşit din retrograd

Mercur direct iti va aduce mult dorita claritate. Ultimele trei saptamani au fost confuze si iritante, in special din punct de vedere al comunicarilor, colaborarilor sau documentelor, intrucat Mercur a devenit retrograd din 23 martie. Mercur retrograd in Berbec aduce multa iritare pentru ca Berbecul vrea sa actioneze dar Mercur retrograd nu poate tine ritmul cu efervescenta Berbecului.

Cand Mercur este retrograd, de fapt ce face este ca traverseaza aceeasi zona a cerului de trei ori, cerandu-ti sa revizitezi, din nou sa revizitezi si sa reiei ... si din nou sa reiei si sa revizitezi aceleasi subiecte sau persoane, la nesfarsit, pana cand gasesti o noua perspectiva, pana cand "te prinzi".

Faptul ca Mercur merge direct exact la momentul unei Lunii noi de luni 16 aprilie este o promisiune. Este promisiunea ca de aceasta data o sa fie bine, o sa faci bine.

Chiar daca totul parea gresit sau amanat sau fara solutii, acum inca ai sansa sa iti iasa si sa fie bine. Da, schimbarea este posibila, chiar atunci cand ai pierdut orice speranta.

Cum se anunta ziua de azi in functie de zodia ta?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti constata ca esti neasteptat de ocupat astazi. Poate fi pentru ca ai planificat sa iti faci ordine in lucruri sau sa iti reorganizezi casa. O schimbare de planuri mai implica si ca poti ajunge la munca pentru a rezolva probleme aparute tot neasteptat. Poate suna un amic si are nevoie de ajutorul tau. Iti poate fi dificil sa tot schimbi activitatile, dar pana la sfarsitul zilei te vei simti fericit si util.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este greu de imaginat o lume fara calculatoare. Tehnologia este cheia vietii tale profesionale si este posibil sa devina si mai importanta in viitor. Asteapta-te sa iti creasca veniturile puternic in acest an drept rezultat al inovatiei in tehnologie. Poti juca un rol in a o dezvolta sau in a gasi o utilizare creativa pentru ea. Mananca bine si odihneste-te azi pentru ca in curand vei avea nevoie de multa energie.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este bine sa iti faci ordine in casa astazi. Unii musafiri neasteptati pot veni la tine. Fara sa fii anuntat, sunt sanse sa servesti pranzul sau cina intr-un grup mai mare. Nu te panica. Mancarea la comanda a fost creata si pentru asemenea ocazii. Scoate-ti hainele frumoase din dulap, da cateva telefoane la un restaurant preferat si gata, masa este servita!

