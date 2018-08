Horoscop zilnic DUMINICA 19 AUGUST 2018. Gata, Mercur este în mişcare directa în Leu de azi!

Intai, Mercur iese din miscare retrograda, lasandu-ne cu doar 6 astre retrograde si restabilindu-ne o comunicare normala. Viata incepe sa curga ceva mai lin si coerent. Mercur isi reia miscarea directa in Leu pana pe 5 septembrie 2018 cand ajunge in Fecioara.

Ce combinatie ! Mercur, planeta comunicarii si exprimarii, iar Leul, stralucitor, maiestuos, impunator, rege. Mercur in Leu te poate face sa pari ca ai gura mare in stralucirea ta verbala, ca esti plin de tine si nu te sfiesti sa o arati sau ca esti un povestitor extraordinar, captivand lumea atunci cand deschizi gura. Acesta este tranzitul care te incurajeaza sa vorbesti cat se poate de tare si clar despre ceva ce vrei si despre care doresti sa atragi atentia. Este o perioada excelenta in care sa te promovezi, stralucind si vorbind, sau dand viata ideilor creative ce au stat ascunse pana acum.

In al doilea rand, in aceeasi zi, avem trigonul dintre Jupiter si Neptun.

Acesta este unul din cele mai pozitive aspecte astrale ale anului, ce aduce frumusete si vindecare in vietile noastre.

Jupiter si Neptun in special sunt planete cu miscare lenta si desi nu ne afecteaza la un nivel individual, ele seteaza tendinte generale, globale, astfel modelandu-ne viitorul vietilor de zi cu zi. Jupiter si Neptun sunt in ape sensibile si feminine, deci sunt despre emotii, adancimi, frumusete si exprimare feminina.

Atunci cand suntem bombardati zilnic cu stiri si materiale media ce induc frica si panica, ne pare ca totul in jur este negru si fara speranta. Insa gratie lui Jupiter si Neptun, chiar avem ocazia sa ne dam seama ca lumea poate fi si chiar este un loc minunat.

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de DUMINICA 19 AUGUST 2018:

Horoscopul de weekend este aici.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti vedea ca cineva aproape de tine are nevoie de o mana de ajutor dar sa fie prea mandru sa ceara acest ajutor. Sa nu lasi ca asta sa te opreasca. Daca vei o situatie in care poti face diferenta prin persoana ta, fa-o. Nu astepta invitatii sau cereri. Pur si simplu vezi situatia si fa ce poti. Eforturile tale vor fi apreciate si te vei simti bine ca aduci o diferenta.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cand a fost ultima data cand ai folosit stilou si hartie? Tastatura are totul dar a inlocuit aceste instrumente minunate. In acelasi fel in care a merge pe jos ne aduce mai mult aer proaspat, la fel valoarea kinestezica a scrisului este cu mult mai plina de binefacere decat realizeaza oamenii. Miscandu-ti mana peste hartie iti da o stare de bine. Iti acceseaza zone ale creierului pe care tastatul nu o face. Incearca mai des.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua de azi iti poate aduce un placut sentiment de empatie si intelegere. Comunicarea verbala va fi mai ampla. Foloseste aceasta stare pentru a discuta orice probleme sau aspecte cu oameni importanti din viata. Mergi intr-o vizita sau suna ca sa clarifici lucruri. Cel mai important, exprima-ti afectiunea pentru cei apropiati spunandu-le direct ce inseamna ei pentru tine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR .RO.