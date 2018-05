Horoscop zilnic DUMINICA 20 mai 2018. Ce aduce ultima zi din Taur!

Sub Luna in Rac, este un bun moment sa te bucuri de activitati ce au legatura cu apropierea, caldura umana, hranitul, ingrijitul cu drag, maternatul si apa. Aceste activitati pot avea legatura cu cresterea ta spirituala, cu legaturile cu alti oameni sau conexiunile cu orice fiinta care creste si traieste.

Venus in Rac ne pregateste starea romantica pentru vara!

Azi dar si pana la 13 iunie, pregateste-te sa simti ca si cum vrei sa te retragi undeva confortabil si foarte placut, vazand si savurand iubirea. Chiar daca nu reusesti sa dai o fuga sa vezi marea pe durata acestui tranzit, macar foloseste la maxim energia lui Venus in Rac purtand multe haine de culoare alba si culori marine, bleu, turcoaiz, bleumarin, datorita influentei semnului de apa Rac.

Venus are o energie exclusiv feminina, si este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de prietenie.

Saptamana urmatoare 21-27 mai ne mentine starea de spirit data de Venus in Rac dar ne deschide spre multa comunicare, relationare, socializare si oportunitati ce aduc multe emotii, asa cum Gemenii ne vor aduce!



Iata horoscopul zilei de DUMINICA 20 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti poate fi mai greu sa gasesti directia potrivita pe care o cauti azi. Pare ca si cum o forta puternica te forteaza sa incetinesti si sa fii mai adunat si practic cu energia ta. Poate ca acesta nu este sfatul pe care vrei sa il auzi, dar este pesemne sfatul de care ai nevoie. Tine minte ca lumea nu se invarte numai in jurul tau, oricat de mult iti place sa crezi ca asa ar fi.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tocmai cand ai inceput sa te simti bine si solid pe treburile tale, cineva sau ceva apar care iti pot strica apele. Poti avea azi sentimentul ca faci un pas inainte si doi inapoi. Poate ca apare o urma de indoiala la orizont. Nu lasa aceste energii sacaitoare si restrictive sa te tina in spate. Ai incredere in abilitatile tale.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Restrictiile iti pot apasa greu pe umeri astazi. Poate ca ti se reaminteste ca mai sunt anumite detalii importante de care trebuie sa ai grija. Poate e nevoie sa adopti o abordare mai disciplinata in viata. Este timpul pentru unele restructurari ? Nu te teme de schimbare si nu lasa sentimentele de responsabilitate sa te tina pe loc. Este un timp important in care poti da o mare si benefica lovitura.

