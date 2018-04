Horoscop zilnic DUMINICĂ 22 aprilie 2018. Pluto retrograd îţi trezeste războinicul din tine!

Pluto aduce intotdeauna o transformare intr-o forma sau alta. Daca i te opui, Pluto va aduce frica, anxietate si obsesii. Este normal sa ni se para dificil sa ne detasam de trecut asa ca nu fii prea dur cu tine pe durata acestui tranzit. Tine minte ca ceea ce pare a fi un final este intotdeauna un nou inceput. Poate nu vezi inca, dar ai incredere ca Universul lucreaza intotdeauna in avantajul tau.

In plus, Luna este inca in Rac, asa cum a fost tot weekendul, deci ne aflam intr-un roller coaster emotional si suntem incurajati sa ne simtim cu adevarat trairile. Daca iti vine, cu motiv sau fara, sa plangi, stai si plangi pe canapea sau pe covor. Da-ti voie sa plangi. Dar nu o face in izolare. Fii in contact cu oameni dragi si realizeaza ce special este sa simti ca iti sunt alaturi.

Iata horoscopul zilei de DUMINICA pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei avea o zi buna si te vei simti bine dar doar daca planifici lucrurile corect. Pe plan profesional sunt ca de regula si suisuri si caderi la care te gandesti insa te asteapta o seara minunata daca te vei ocupa sa o planifici cum trebuie si vei fi surprins si tu. Incearca ceva romantic.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, gandirea ta care cauta motive, speculatiile si presupunerile te vor dezamagi. Din acest motiv te poti simti respins pentru ca lucrurile nu merg in directia planificata sau anticipata de tine. Fii pregatit si paza buna trece primejdia rea. Petrece timp cu prietenii si razi si fa misto de orice te supara. Vorbeste subiecte mondene relaxante. Lasa melancoliile si gandurile grele.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi rodnica si buna pentru tine. Te vei bucura si entuziasma de fiecare mica realizare. Va trebui sa te ocupi sa implinesti cerinte din zona familie si prieteni. Vei fi in echilibru permanent intre interior si exterior, vei fi si in casa dar si la cumparaturi pentru casa.

