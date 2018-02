Horoscop zilnic - DUMINICA 25 februarie 2018. Ce zodii au o zi ciudata şi cine se bucură de weekend

Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este “scris in stele” la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context astral.

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie. O perspectiva diferita – cum ar fi sa alegi constient iubirea si nu frica – iti poate schimba destinul spre bine oricand si uneori imediat.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu iti vei mai reprima natura ta creativa. Dand ochii roata prin casa, realizezi ca este nevoie de o improspatare. Motivat de dorinta sa aranjezi locuinta pentru o viitoare intalnire cu prietenii, te vei apuca sa faci tot felul de aranjamente, dupa imaginatie si buget, de la zugravit, schimbat piese de mobilier sau doar simple redecorari. Rezultatul final va fi fantastic si vei fi mandru.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Intotdeauna ai avut abilitati psihice dar astazi excelezi. Poate ca nu este o coincidenta ca esti cautat de un prieten apropiat sau de un fosta iubire din trecut. Esti cautat de cineva pentru un sfat. Abilitatile tale ascutite te fac un confident perfect. Asculta cu atentie si sfatuieste omul cum iti spune inima ta ca este adevarat si bine.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Prosperitatea este dupa colt, in caz ca nu este deja aici. Toate eforturile tale de pana acum vor fi rasplatite la scara mare. Poate te asteapta o propunere excelenta la munca sau poate ti se publica cartea, poate atragi un client banos pentru un contract sau poate aparea orice oportunitate ce iti aduce bani. Talentul tau si norocul isi dau acum mana si iti aduc lucruri minunate pe cale. Bucura-te de aceste schimbari de evenimente!

Horoscop zilnic. RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este multa pasiune in aer si tu esti convins ca tu esti cel ce electrizeaza aerul din jurul tau. Nu te prea poti gandi la nimic altceva in afara de sex azi. Poate ca este rezultatul muncii prea asidue de prea mult timp in care ai neglijat aspectul tau senzual. Pana la urma nu e alt timp mai bun decat timpul prezent. Invita pe cineva drag la o cina romantica sau pregateste ambientul pentru partener in caz ca esti deja intr-o relatie. Aprinde o lumanare, deschide un vin si vezi ce se intampla.

