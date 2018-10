Horoscop zilnic DUMINICĂ 28 OCTOMBRIE 2018. Azi are loc un tranzit foarte important pentru ce va urma săptămâna viitoare!

Aceasta stare de siguranta trebuie valorificata intr-o relatie sau plan de cariera ca sa avansezi spre un viitor mai sigur.

Lui Saturn ii pasa doar de lucrurile care dureaza si asa este si Soarele in Scorpion doar ca Soarele mai vine si cu ceva distractie pe acest drum stabil si sigur pavat de Saturn.

Prin acest tranzit, Universul ne ofera o mare oportunitate azi pentru a pune bazele saptamanii care vine: ne da rabdare, perseverenta si multa etica in munca. Aceste atribute, impreuna cu un puternic sens al datoriei si al atitudinii serioase, face sa ne atingem obiectivele usor. Vom fi determinati sa avem rezultate practice si sa nu facem greseli.

Foloseste acest tranzit ca sa rezolvi sarcini dificile.

Iti vei arata si calitatile de lider sau ti se poate cere sa ii instruiesti pe altii. Oamenii mai tineri iti pot cauta intelepciunea dar si tu poti cere sfaturi intelepte de la cei mai in varsta ca tine.

Poti sa castigi respectul altora acum, in special autoritatilor cum ar fi parintii, profesorii sau sefii. Avansarea si recunoasterea sunt foarte posibile acum in viata profesionala.

Iata asadar care este mesajul zilei pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei tanji dupa libertate in absolut orice vei face. Construieste-ti momentele in care sa te simti liber, asa cum vrea sufletul tau. Si clipele de distractie sunt pe rol, in special de persoane mai tinere, cum ar fi copiii ; o plimbare la mall sau un film relaxant sunt optiuni placute impreuna. Rasfata copiii. Poate vor inghetata, poate vrei si tu. Una peste alta, este o zi dedicata familiei in care cuvantul pe ordinea de zi este iubirea daruita si primita.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta zi este asignata pentru frumusete si infrumusetare cu orice inseamna asta pentru tine. Foarte posibil sa ramai preocupat de a explora noi felul care sa iti puna la punct lookul si aparenta exterioara. Un nou stil de par, un masaj, un tratament cosmetic, haine frumoase la moda sau accesorii – toate pot fi posibile. Subconstient faci tot ce poti pentru a fi remarcat de altii. Fii convins ca vei obtine toate atentia si interesul pe care eforturile tale le merita.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ziua de azi iti promite senzitivitate si compasiune. Ai putea planifica o iesire cu membrii familiei. Ai putea discuta si explora modalitati de a investi bani in diverse companii financiare pentru a crea siguranta viitorului familiei – aceasta preocupare iti domina mintea. Mai mult, esti dornic sa economisesti bani si pentru a implini viitoare nevoi. Gaseste moduri de a te distra care sa implice sume mai mici de bani, ca sa imbini placut toate scopurile tale.

