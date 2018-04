Horoscop zilnic DUMINICA 29 aprilie 2018. Ce aduce Luna plina Roz zodiilor?

Toate Lunile pline in Scorpion trezesc o dorinta mare de transformare si eliminare sau modificare a ce nu functioneaza pentru sufletul omului, dar cu aceasta Luna plina nevoia poate fi intensa. Acum, lucrurile si detaliile schimbarii sunt puse in miscare si nu vei uita curand aceasta Luna plina!



Luna plina din Scorpion de pe 30 aprilie este cea mai magica din tot anul. Energia Scorpionului are potentialul de a misca si schimba unde este nevoie, de aceea a avea o Luna plina in acest semn este asa de puternic dar si personal.



Aceasta Luna plina in Scorpion va atenua o parte din acea energie intunecata si grea pe care ai simtit-o poate de la schimbarile cosmice recente produse de 4 planete retrograde: Jupiter, Mercur, Saturn si Pluto, din care toate sunt in continuare retrograde mai putin Mercur.



Iata horoscopul zilei de DUMINICA 29 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Un festival sau alt eveniment cu multa lume poate avea loc in comunitatea ta sau in locurile pe unde alegi sa mergi astazi. Poti decide sa participi alaturi de partenerul tau sau cu un grup de prieteni. Pentru tine evenimentul poate fi plin de entuziasm desi multi il pot gasi agitat si nelinistitor. Conteaza insa ce iti place tie.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Subiectele ce tin de cariera ta se vor dovedi de bun augur acum pentru tine. O schimbare brusca legata de munca ta te poate catapulta intr-o pozitie in care visai sa ajungi de mult timp. O promovare vine si cu o marire salariala. Ai muncit din greu, ai performat bine si ceea ce pare a fi noroc in fata altora este de fapt rezultatul unui efort intens din partea ta. Bucura-te de succesul tau.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



O dorinta brusca de a-ti expanda orizonturile te pot face pe tine si pe partenerul tau sa decideti participarea la cursuri suplimentare de dezvoltare care pot fi in alt oras, poate in alta tara. Daca iti urmezi dorinta trebuie sa planifici cu atentie detaliile. Drept rezultat, veti avea cateva discutii mai intense in perioada urmatoare pe acest subiect.



