Horoscop zilnic DUMINICĂ 29 aprilie 2018. Pentru cine se înrăutăţesc lucrurile

Horoscop 29 aprilie.

BERBEC - La locul de munca va fi mare agitatie. Va trebui sa faceti fata unor situatii mai dificile, dar veti reusi sa va descurcati. Este posibil sa semnati un contract de colaborare care va va avantaja si din punct de vedere material.

Taur

Este important să fii ceva mai flexibil, ca să poți evalua corect ceea ce se petrece. Investitiile pe care le-ati facut de curand va aduc profituri neasteptate, desi nu erati foarte increzatori. Banii par sa vina la dumneavoastra destul de usor. Intuitia si inteligenta va sunt de mare ajutor.



Gemeni



S-ar putea să te simți foarte bine în atmosfera dezorganizată de azi. Cu un efort sincer, vei reuși să domini tendințele negative. Veti munci cu placere in aceasta perioada. Nu vor lipsi ocaziile de a va pune in valoare spiritul de initiativa si creativitatea. Este posibil sa aveti parte de o realizare deosebita.

Rac



Cei din familie vor ceva, prietenii cer și ei diverse, iar tu ai un timp limitat pentru că ești, se pare, singurul personaj responsabil din tot grupul. Nu prea sunteti in apele dumneavoastra si datorita acestui lucru va certati cu toata lumea. Va trebui sa fiti mai atenti cu prietenii, pentru ca altfel se vor simti ofensati.



Leu



Ca să te ferești de falsele dezamăgiri, ale tale sau ale unor apropiați, ar fi de dorit să te concentrezi pe chestiunile serioase, cu adevărat necesare. Relatia cu persoana iubita este buna. Este posibil insa, ca acesta sa incerce sa va ascunda niste lucruri pe care stie ca nu le puteti accepta. Procedati cu mare atentie caci relatia dintre dumneavoastra se poate inrautati.



Fecioară



S-ar putea să te implici în diverse situații, doar pentru că vrei să îți fie recunoscută importanța. Este un moment mai ciudat, pe care ar trebui să îl gestionezi cu înțelepciune. Plictiseala si singuratatea va dau o stare de melancolie pe care nu o puteti alunga decat cu ajutorul prietenilor. Sunteti foarte sentimentali si ati putea pune la cale o cucerire pentru ca dispuneti de o putere de convingere extraordinara.



Balanță



Ai nevoie de concentrare, de sfaturi bune sau de inspirație ca să știi ce ai de făcut și cum să ieși din situațiile în care te-au adus anumite persoane din anturaj. Sunteti foarte deschis in relatiile cu ceilalti, sunteti un coleg placut de toata lumea si multi vor conta pe ajutorul dumneavoastra. Cheia succesului dumneavoastra este calmul si rabdarea, deci daca vreti ca totul sa mearga struna, nu va grabiti, nu exagerati si mai ales asteptati timpul potrivit.



Scorpion



Încercările tale de a-ți proteja anumite investiții sau resurse se pot transforma în alte surse de probleme, dacă nu vei reuși să te controlezi ceva mai bine. Aveti o stare de agitatie interioara care va face sa ratati multe sanse sau sa faceti gafe imense. Nu va puteti controla energia debordanta si gresiti in cele mai nepotrivite momente. Sunteti repezit, neatent, nu va concentrati si faceti numai gesturi pripite.



Săgetător



Ai prins aripi, dar asta nu înseamnă că vei reuși să îți iei zborul imediat. Pentru siguranța ta, va trebui să exersezi mai întâi și apoi să accepți situația. Este un moment de progres in relatia de suflet. Totul pare sa evolueze in directia sperata si simtiti ca toate va merg struna, fara piedici. Sunteti apreciat de persoana iubita, rasfatat de vorbe frumoase si stimulente afective intense, de care aveati mare nevoie in ultima vreme pentru a va asigura de sentimentele celuilalt.



Capricorn



Nu te mai simți responsabil pentru planificarea viitorului celor apropiați, ci pentru administrarea resurselor comune, adică ai trecut la nivelul următor. Este o perioada in care trebuie sa dati dovada de concentrare si capacitate de munca pe perioade de timp indelungate. Rezistenta si consecventa trebuie sa va caracterizeze munca in aceasta perioada.



Vărsător



Este posibil să te simți foarte bine, să vezi cum ți se deschid noi oportunități de evoluție, dar și să exagerezi obstacolele, ca și cum ai vrea să îți umbrești singur bucuria. Astazi aveti succes in societate. Este o zi buna pentru intalnirile cu prietenii si pentru calatorii. Dupa-amiaza este posibil sa va intalniti cu un fost coleg, care va propune o colaborare deosebit de avantajoasa. Va recomandam sa nu ezitati, chiar daca este vorba despre un domeniu nou.

Pești



Dialogurile cu cei din familie nu duc nicăieri, așa că ar fi bine să le limitezi la strictul necesar și să îți amintești că fiecare are dreptul să ia decizii, indiferent dacă sunt bune sau proaste. Seara ar trebui sa o petreceti in compania unor persoane care va destind, ca sa mai descretiti putin ridurile de pe frunte si din suflet. Astfel va puteti relaxa si veti evita eventualele probleme de sanatate.