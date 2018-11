Horoscop zilnic DUMINICĂ 4 NOIEMBRIE 2018. Cine e în toane bune şi cine nu?

Relatiile curg placut si te intelegi bine cu lumea, usor, pur si simplu.

Dar foloseste totusi prima parte a zilei ca sa iti pui lucrurile zilei in ordine si disciplina, sa vezi pe cine poti ajuta generos si dezinteresat pentru ca Luna este inca in Fecioara de dimineata. Fa ce e de facut repede apoi focuseaza-te pe lucruri importante ale zilei, cum ar fi sa probezi pantofii aceia mult visati sau sa stai la un restaurant cu o portie delicioasa de mancare in fata si cu oameni dragi.

Urmeaza o saptamana de foc si teribil de importanta astral, cu Jupiter iesind dupa 13 luni din Scorpion si revenind acasa in Sagetator pentru 13 luni, acolo unde nu a mai fost de 12 ani. Aceasta este o veste MARE!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai muncit din greu in ultima saptamana si ai inceput sa culegi roadele intregii tale realizari din ultimul timp. Este timpul sa inspiri puternic ca sa te poti relaxa si sa simti succesul. Sa ramai fidel credintelor tale care te-au adus aici cu bine si nu lasa alte persoane sa te dea la o parte de pe cursul firesc al vietii pe care ai reusit sa te asezi cu succes.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai fost sub multa presiune in ultima vreme si esti obosit atat emotional cat si fizic. ai cam ars lumanarea de la ambele capete in acelasi timp, ti-ai cam depasit limitele naturale, esti coplesit si poate simti ca nu mai poti. Ia o pauza, serios. Chiar ai nevoie de mult somn, de relaxare si de minte fara planuri si ganduri. Dupa ce vei face asta, vei avea capul asa de clar si bateriile asa de incarcate incat vei rezolva usor orice apare mai ales in familie.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In sfarsit, ai acum oportunitatea cautata mult pentru a merge mai departe spre o realizare a planurilor tale recente. Alinierea planetelor iti ofera un suport cand vine vorba de a merge mai departe cu succes in acele proiecte pe care deja le-ai initiat. Vei gasi si oamenii care iti vor oferi sustinere si sunt si sursa de sfaturi bune in legatura cu o strategie. Nu lasa nimic sa iti stea in cale pentru ca ai toate sansele sa implinesti un mare succes.

