Horoscop zilnic DUMINICĂ 6 MAI 2018. Ce zodie iese din confuzie?

Cu Luna in Capricorn, emotiile trec pe plan secund si brusc ne suflecam manecile pentru treaba serioasa, suntem responsabili si preocupati din ce sa facem bani si cum sa lucram mai bine ce avem de lucrat.

Este bine ca este asa, pentru ca saptamana viitoare vine cu noi intrebari, situatii si provocari deci ne pregatim temeinic.

Ne indreptam spre momentul in care Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Unele semne zodiacale deja simt ca se intampla anumite schimbari.

Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani. Fiind un aspect astral foarte important, vom mai reveni asupra lui cu detalii pe masura ce ne apropiem de 15 mai.

Iata horoscopul zilei de DUMINICA 6 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O focusare mai mare, claritate a mintii si un simt al concentrarii te vor calauzi spre succes in subiecte profesionale si de crestere de venituri. Intuitia iti poate oferi calauzire practica sa te ajute in avans. Un prieten barbat iti poate da niste sfaturi bune in legatura cu planuri de economisiri, investitii sau un mod mai eficient de folosire a resurselor. Poate fi o zi fructuoasa care iti deschide multe usi.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Invitatii de a participa la un eveniment social, poate si in legatura cu munca, iti poate aduce rezultate surprinzatoare. Poti intalni mai multe persoane cu aceleasi interese ca tine si iti pot deveni prieteni. Asteapta-te la discutii interesante practice si filozofice. O ocazie de a calatori se poate deschide pentru tine. Astazi poate fi o zi stimulanta si entuziasmanta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca in ultimele zile nu te-ai simtit chiar tu insuti insa astazi sunt mari sanse sa te simti mental si fizic mai puternic si concentrat. Poti discuta idei despre proiecte de viata viitoare, personale sau profesionale, si sa formulezi un plan de actiune. Viitorul financiar poate sa iti tot revina in minte. Este o zi buna sa te uiti la cai pentru a-l imbunatati.

