Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 18 NOIEMBRIE 2018. O zi dedicată sufletului?

Stop! Ne oprim, regandim si reconsideram. Asta inseamna Mercur retrograd acum.

El ne face sa ne uitam inapoi in timp la ultimele saptamani in care Venus era retrograd si chiar la ultimele luni in care Marte era retrograd! Acum incercam sa gasim sensul, logica si firul coerent a tot ce s-a intamplat in tot anul 2018. este un bun moment de revizuire a anului inainte de frenezia sarbatorilor in care intram cu totii, vrem nu vrem.

Insa, dincolo de avertizari, Mercur retrograd este un cadou cosmic. 2018 a fost un an atat de plin de evenimente si transformari incat avem nevoie de cateva clipe in care sa ne tragem sufletul si sa privim inapoi la toate deciziile luate si toate schimbarile intamplate. E bine sa vedem imaginea de ansamblu din tot ce a fost si unde ne ducem. Asa vom putea vedea de ce merita sa ramanem agatati (oameni, relatii, situatii, proprietati, joburi) pentru drumul viitor si de ce este cazul sa ne separam fara regrete.

Luna este in Pesti, asa cum reiese din Horoscopul de weekend 16-18 noiembrie, deci viseaza cu ochii deschisi si iesi din dominatia mintii. Nu incerca sa fii logic. Nu incerc sa inghesui prea multe activitati in aceasta zi. Este timpul sa te rasfeti in iubire si in imaginatie.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca duci dorul unui companion drag azi cu care nu te-ai mai vazut din varii motive. Vezi daca nu este cineva dezamagit de tine ca l-ai abandonat din cauza interesului tau pentru altceva, in special a unei noi atractii tehnologice, telefon, tableta, etc. Poate ai pus prea mult entuziasm in aceste obiecte de tehnologie si ai neglijat aspectul uman. Recupereaza azi. conecteaza-te cu oamenii la nivel de inima.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Situatia de cash flow se anunta a se imbunatati! Tot ce tine de casa va cunoaste o energie pozitiva, de la imbunatatiri pe care le faci, la afacere derulata de acasa sau bani care pot veni spre tine de la membrii de familie, ori lucruri din casa pe care ai cui sa le dai cu drag si bucurie. Aceasta energie a zilei legata de casa iti este benefica si e bine sa o imbratisezi!

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu ai un dar real de a vindeca sau de a invata pe altii, iar acum pot aparea oportunitati sa faci o schimbare dramatica in viata ta prin a te inscrie la un curs, la un studiu pentru a-ti imbunatati cunostintele despre orice tip de vindecare alternativa sau spirituala. Spiritul te cheama sa te deschizi mai mult spre aceasta lume azi si incepand de azi. tu alegi ce vrei sa faci cu acest strigat al sau.

