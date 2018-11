Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 22 NOIEMBRIE 2018. Începe zodia Săgetator!

Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019.

In cateva zile, Soarele si Jupiter se vor intalni in zodia Sagetator ! Asta inseamna ca se creaza momentul pentru a ne lansa cu totii orice plan ambitios si plin de entuziasm avem. Sa pasim inainte si sa testam terenul ! Poate ca va mai dura putin inainte de a ne prinde exact unde vom ajunge, in special din cauza lui Mercur retrograd pana in 6 decembrie – dar nu e nimic de ingrijorare.

Peste o zi vom avea Luna plina in Gemeni, ocazie in plus de a primi noi idei si oportunitati ! Pentru moment, sa profitam de Luna in Taur care ne ajuta pe aspectele practice ale vietii de azi. organizeaza-ti finatele, fa-ti cumparaturi pentru weekend, gateste, fa-ti un masaj de relaxare sau terapeutic – orice te face sa te simti in siguranta in pielea ta.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu iti lasa impulsivitatea sa strice tot ce este mai bun in tine acum. Cand cineva apare in fata ta cu o idee noua fierbinte sau un nou plan de investitii, gaseste o scuza ca sa stai departe deocamdata de la orice decizie si verifica mai intai toate datele si informatiile. Vor veni tot felul de oportunitati grozave de acum incolo, dar trebuie sa alegi cu intelepciune si sa urmezi datele concrete, nu impulsurile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti avea un fel de criza de personalitate din cauza carierei sau conditiilor de munca, deci lucrurile financiare arata chiar bine acum. Poate ca te simti depasit sau obosit, dar daca mentii o stare de calm vei vedea cum lucrurile se vor aseza de la sine.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca viata ta amoroasa este putin cam complicata acum. Familia sau socrii pot avea anumite idei care te fac sa simti ca ei iti conduc viata si tu esti doar un calator in ea. Poti inlatura aceasta idee cu un bun umor, cu rabdare si cu determinarea ca viata ta sa fie condusa si stabilita numai de catre tine.

