Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 19 NOIEMBRIE 2018. Start în forţă!

Luna este acum in Berbec si nimic nu pare sa ne tina inapoi. Daca avem ceva ferm in cap, cu greu vedem altceva in afara acelei idei. Deci, ce este ? Care iti este dorinta ? Mercur e proaspat retrograd, deci nu actiona impulsiv, mai ales cu Venus care isi cauta directia dupa ce a iesit si ea din retrograd acum cateva zile. Este un timp major de tranzitie pentru toate semnele zodiacale. Lucrurile se precipita si poti simti efectul unor schimbari pozitive in viata. Insa incearca ca doar sa te joci cu ideile si sa nu iti epuizezi toate gloantele pe actiuni acum.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti descoperi ca mintea ta subconstienta este o sursa excelenta de inspiratie acum pentru tine. De exemplu, ai putea sa iti amintesti ca prin minune unde ai pus deoparte niste bani in plus sau poti avea acces la informatii depozitate demult acolo si care iti vor fi acum de folos. Daca esti singur, poti avea tendinta sa cheltui ceva mai multi bani pe seara pentru propriul tau rasfat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prietenii si companionii te pot conduce intr-o serie de tentatii de cumparaturi, mai ales ca febra shoppingului de decembrie deja a inceput in malluri. Daca ai de iesit cu altii acum in asemenea locuri publice, ai grija sa iti lasi cardurile acasa si sa iti iei doar strictul necesar financiar pentru o masa placuta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca ai de gand sa solutionezi probleme de familie, va trebui sa iei tu subiectele in mainile tale si sa dai o mana de ajutor cuiva din neam care se pare ca are nevoie de asa ceva. Poate ca cineva are nevoie de o asistenta medicala sau de un mic ghiont de la tine pentru a primi inspiratie sau ajutor. Astazi poti face asa ceva pentru cineva.

