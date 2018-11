Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 20 NOIEMBRIE 2018. Atenţie la impulsuri, curent foarte puternic!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MARTI 20 NOIEMBRIE 2018 ; astazi are loc un tranzit astral demn de a fi mentionat – Marte, planeta actiunii, energiei, impulsurilor, recent instalat in visatorul Pesti pana la finele anului, este in cuadratura cu norocosul Jupiter revenit la el acasa, dupa 12 ani, in Sagetator timp de 13 luni, pana in decembrie 2019.