Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 17 NOIEMBRIE 2018. A început Mercur retrograd!

Stop! Ne oprim, regandim si reconsideram. Asta inseamna Mercur retrograd acum.

El ne face sa ne uitam inapoi in timp la ultimele saptamani in care Venus era retrograd si chiar la ultimele luni in care Marte era retrograd! Acum incercam sa gasim sensul, logica si firul coerent a tot ce s-a intamplat in tot anul 2018. este un bun moment de revizuire a anului inainte de frenezia sarbatorilor in care intram cu totii, vrem nu vrem.

Insa, dincolo de avertizari, Mercur retrograd este un cadou cosmic. 2018 a fost un an atat de plin de evenimente si transformari incat avem nevoie de cateva clipe in care sa ne tragem sufletul si sa privim inapoi la toate deciziile luate si toate schimbarile intamplate. E bine sa vedem imaginea de ansamblu din tot ce a fost si unde ne ducem. Asa vom putea vedea de ce merita sa ramanem agatati (oameni, relatii, situatii, proprietati, joburi) pentru drumul viitor si de ce este cazul sa ne separam fara regrete.

Luna este in Pesti, asa cum reiese din Horoscopul de weekend 16-18 noiembrie, deci viseaza cu ochii deschisi si iesi din dominatia mintii. Nu incerca sa fii logic. Nu incerc sa inghesui prea multe activitati in aceasta zi. Este timpul sa te rasfeti in iubire si in imaginatie.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vesti bune vin spre tine daca iti place sa calatoresti sa sa studiezi. Ai putea descoperi ca ai anumite nesigurante ascunse, dar daca depasesti anumite provocari minore ce iti vin de la oameni meschini ale caror minti doresc sa te provoace, vei vedea ca esti in stare sa realizezi si sa obtii miracole. Nu te teme sa incerci ceva cu totul nou.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca vrei sa gasesti cea mai buna utilizare a energiei tale jucause si creative pe care o ai acum si care o face sa fie inca si mai puternica, fa-ti timp impreuna cu un vechi prieten caruia i-ar prinde bine sa i se ridice moralul. Cauta pe cineva din cercul tau de familie, prieteni sau asociati care impartaseste aceeasi directie spirituala si viziune de viata cu tine. Cineva acum acolo are nevoie

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O relatie romantica pare sa derapeze acum si sa existe pericolul de a se opri, dar nu te ingrijora. Nu se prevad repercursiuni pe termen lung la nimic din ce se spune sau se face acum, in special in parteneriatele romantice sau de afaceri. Astazi nu este o zi potrivita sa semnezi nicio intelegere cu caracter de parteneriat.

