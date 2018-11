Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 16 NOIEMBRIE 2018. Venus iese din retrograd, Mercur intra

Ca si cum nu a fost suficienta nebunia tuturor astrelor retrograde din acest an, Mercur isi da ultima reprezentatie pe 2018 si va sta in retrograd pana in ajunul lui Mos Nicolae.

Perioadele retrograde sunt importante si totul se intampla in Cosmos cu un scop.

Insa este bine sa stii care sunt riscurile mai ales intr-o perioada solicitanta social si al calatoriilor, pentru ca este la indemana ta sa le eviti prin prudenta si multa atentie.

Acum, Venus isi opreste miscarea retrograda si revine la cea directa in Balanta, dandu-ne a doua sansa. Venus se retrezeste si trece la treaba intr-o directie pozitiva pentru noi toti.

Mergi inainte si recupereaza timpul pierdut. Venus petrece restul anului 2018 direct prin Balanta apoi, dupa 2 decembrie ajunge din nou in Scorpionul cel sexy si intim. Situatii sau relatii ce pareau cauze pierdute sau pe care le pusesei pe liber in ultimele 6 saptamani, pot fi binecuvantate cu o noua ocazie. Relatii noi pe care le-ai dori incepute, acum pot incepe nestingherite si cu sanse de succes. Nu te grabi si ramai deschis in fata oricarei posibilitati !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu poti fi nimeni altcineva decat tu insuti. Din fericire, faci treaba buna in acest rol. Oamenii din jurul tau asteapta lucruri mari si multe de la tine si poate pun mai multa presiune decat iti place. Desi ai nevoie de spatiul tau, se simti vinovat sa ii respingi. Asculta povestea fiecaruia. Poti invata ceva de la fiecare, indiferent de nivelul la care se afla, chiar daca nu ai de ce sa folosesti imediat ce ai invatat. Este un act de curaj sa ramai conectat si in mers. Planul tau este solid si tu crezi in el.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu ai radacini adanci in lumea materiala. Toata aceasta conexiune este si o binecuvantare dar si o capcana. Poate ca nu iti traiesti chiar toate experientele dorite, insa cele de care ai parte sunt pline de bogatie pentru tine. Traieste-le fara regret ca nu traiesti altceva. Universul are planul sau pentru tine. Desi nu ar trebui sa te deranjeze, s-ar putea sa ai de-a face cu o stare deteriorata in cauza emotiilor altcuiva. Tu poti gestiona aceste situatii, chiar daca nu ai dori. Ai tu tehnicile si trucurile tale care acum iti vor fi foarte folositoare atat pentru tine cat si pentru persoanele implicate.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se pare ca te indrepti undeva si o faci cu viteza. Munca planificata a fi terminata iti zboara prin degete, impletindu-se cu maiestrie si nu se opreste aici. Pe masura ce zilele trec, iti duci obiectivul spre indeplinire fara semne de a incetini. Uita ideea de satisfactie tacuta. Practic, dai pe dinafara de mandrie. Oamenii incep sa creada toate lucrurile minunate pe care le-au auzit despre tine. Poate ca asta inseamna ca de acum incolo te poti astepta sa fii un lier. Deocamdata, aceasta idee este si posibila si dorita, nu-i asa ? Nu te imprastia si vinde prea ieftin.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.