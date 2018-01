Horoscop zilnic. Joi 1 februarie 2018. Soluţia zilei la conflictul tău, în funcţie de zodie. De astrologul Russell Grant

Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste.

Iata recomandarea zilei pentru joi 1 februarie 2018 in horoscopul zilnic pentru fiecare zodie conform lui Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani.

El este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor, in aliniere cu legile Universului. Banii, sanatatea, iubirea ne vin nelimitat daca respectam aceste reguli ce ne guverneaza oricum, fie ca ne place sau nu.

Horoscop zilnic. BERBEC

Deschide-te spre mai mult

O relatie romantica in care esti implicat a ajuns la un minunat punct de schimbare. Poti sa te logodesti sau poti decide sa te casatoresti. Daca esti singur, poti lua decizia sa iti doresti sa faci parte dintr-un cuplu. Daca ai un partener, permite iubirii sa fie mai agresiva cu tine. Daca raspunzi cu entuziasm la propuneri specifice unei relatii de dragoste, iti vei pava drumul spre luna de miere. Ai terminat de curand un proiect creativ ? foloseste orice oportunitate ca sa iti arati munca oamenilor. Vei aduna repede fani.

Horoscop zilnic.TAUR

Ai energia buna pentru o mutare

Vei simti o eliberare si bucurie atunci cand finalizezi un aspect legat de o proprietate. Daca vrei sa vinzi sau sa cumperi un apartament sau o casa, acum e momentul tocmai bun. Daca vrei sa te muti, exista energia prielnica sa gasesti locul potrivit si sa inchei etapa de cautari. Fii pregatit sa te misti repede pentru orice trebuie sa faci in acest sens, altfel poti pierde oportunitati. Poate e nevoie sa muncesti cateva ore in plus ca sa faci acte necesare pentru o institutie financiara.

