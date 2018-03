Horoscop zilnic JOI 1 martie 2018. Începe primăvara? Oportunităţi şi precauţii la fiecare zodie!

Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context astral.

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie. O perspectiva diferita – cum ar fi sa alegi constient iubirea si nu frica – iti poate schimba destinul spre bine oricand si uneori imediat.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate ca astazi nu te simti foarte bine. Nu poti da vina pe nimeni pentru durerea ta de cap sau sensibilitatea la stomac, decat pe tine insuti si pe faptul ca ai exagerat si nu ai avut grija de tine. Incearca sa nu transferi starea ta asupra membrilor familiei. Roaga-i doar sa inchida usa si sa traga obloanele ca sa te odihnesti si sa te refaci.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu exista sa fii prea sincer. Ai avut in trecut experiente in care determinarea ta de a spune adevarul si numai adevarul a cauzat resentimente si dureri. Astazi poti exersa putin tact si diplomatie. Vei fi in stare sa iti comunici punctul de vedere iar oamenii te vor aprecia pentru felul in care ai reusit sa faci asta fara a rani pe altii.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi nu iti doresti nimic mai mult decat sa fii singur. Pentru ca asta sa se intample, trebuie sa inchizi telefonul, computerul si sa spui tuturor sa nu te deranjeze. Chiar si atunci, cei dragi tind sa treaca peste asta si sa te intrebe ce e de mancare la cina sau sa te cheme la masa. Da, este una din acele zile... Oamenii vor sa fie cu tine, la tine. Daca este cazul tau, comanda mancare care te face sa te simti bine, chiar daca are calorii, nu conteaza o zi, apoi bucura-te de haos!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO