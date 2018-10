Horoscop zilnic JOI 1 NOIEMBRIE 2018. Cum îţi începe luna?

Ieri a fost o zi mare din punct de vedere astral : Venus retrograd a ajuns in Balanta, iar Mercur, planeta comunicarii a intrat in Sagetator.



Venus retrograd in Balanta va tine pana pe 15 noiembrie si avem acum ocazia sa revenim la adevarata armonie in relatie, daca am reusit sa dam la o parte intunericul si secretele din timpul tranzitului prin Scorpion.



Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, trece prin expansivul Sagetator incepand de azi pana in decembrie. Un tranzit important pentru viziunile, visele si oportunitatile noastre ! Dar e nevoie si de prudenta!



Noiembrie inseamna astrologic, printre altele:



– Uranus retrograd revine in Berbec (unde a fost in ultimii 7 ani) pentru cateva luni



– Jupiter, planeta norocului si expansiunii, intra in Sagetator pentru un an de zile



– Energicul si durul Marte ajunge in visatorul si sensibilul Pesti, oare ce poate iesi din asemenea combinatie ?



– Venus iese din retrograd, in sfarsit, si ne mai revenim in relatii



– Mercur intra in retrograd ultima data a acestui an



– Soarele intra in zodia Sagetator



– Neptun, o planeta foarte spirituala, iese din retrograd, unde a fost din 18 iunie 2018 si revine in miscarea directa in zodia Pesti



Ce inseamna toate acestea pentru tine ? Afli in Horoscopul lunii noiembrie 2018!



Iata MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Astazi va fi o zi rodnica si harnica pentru tine, sa te tot tina asa toata luna ! Ai putea si sa ajungi sa vizitezi un loc istoric sau sa ai de-a face cu ceva cultural din trecut. Ai totusi grija de sanatatea ta, oboseala te ajunge din urma. Dedica-ti timp pe seara doar pentru tine si eventual fa tot posibilul sa te culci mai devreme.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Desi ai multa treaba si nu e inca vineri, ar fi tare bine sa reusesti sa iti iei o zi libera sau macar cateva ore si sa te implici in activitati domestice care nu te solicita intelectual. Mult timp va fi petrecut in armonie cu cei dragi, flecarind nimicuri. Ideea de a redecora ceva prin casa iti va da mult entuziasm. In loc sa faci pe cont propriu, implica-ti familia si cere ajutorul unor specialisti.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Este posibil sa existe anumite deranjamente de ordin casnic astazi in orizontul tau. Membrii familiei pot cere cam multe de la tine. Te poti simti infuriat(a) pentru ca nu esti in stare sa le implinesti toate cerintele. Insa nici nu trebuie, oricat ii iubesti. Fii atent la cheltuieli neprevazute, este util sa iti tii sub control banii.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.