Horoscop zilnic JOI 15 februarie 2018. SOLUŢIA zilei în funcţie de zodie

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate te simti ca si cum ai mainile legate intr-o anumita situatie si ai doar cateva optiuni disponibile, dar nu este nimic mai neadevarat conform astelor zilei. O parte din variante implica sa mergi pe directii noi, in zona necunoscuta. Miracolele incearca sa se manifeste dar pentru asta trebuie sa deschizi ochii larg si sa ai incredere sa te lasi calauzit de vocea ta interioara ca te duce acolo unde trebuie sa fii.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, astrele te incurajeaza sa dai drumul in ceea ce priveste preocuparea ta despre cum se intampla lucrurile pentru a trai mai mult in prezent, in moment si sa ii usurezi astfel sinelui tau inalt misiunea de a te calauzi sa ajungi unde iti este menit. Rabdarea va juca un rol important pentru ca nu este totul numai despre tine. Sunt si alti oameni implicati in orice situatie traiesti si toata lumea trebuie sa fie aliniata pe aceeasi frecventa pentru ca magia sa se intample. Din acest tip de energie sunt facute visele.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi, energia astrala te indeamna sa ai atitudinea de "a sta linistit sa iti vina randul" pentru ca inainte de a te grabi prea tare sa avansezi, este necesar sa faci un pas in spate si sa constientizezi tot ce s-a intamplat pana acum si ca te-ai descurcat foarte bine cu toate responsabilitatile. Acest aspect este important pentru ca nu ai nevoie sa se agraveze nimic din prezent prin revenirea unor situatii din trecut care sa te bantuie, cand te fapt adevaratele cadouri ale acestui tranzit astral se pregatesc sa vina spre tine. Asigura-te ca faci orice ti se pare ca se simte ca este bine pentru tine. Numai tu iti stii adevarul.

