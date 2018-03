Horoscop zilnic JOI 15 martie 2018. Atenţie la emoţiile puternice şi la conflicte!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru JOI 15 martie 2018. Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci nu faceti promisiuni pe care nu le puteti tine.