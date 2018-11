Horoscop zilnic JOI 15 NOIEMBRIE 2018. De astazi, Marte in Pesti pana la Anul Nou!

In Pesti, Marte este nevoit sa se adapteze 6 saptamani pentru a ne genera impulsul de a actiona din motivele insuflate de energia Pestilor : sa ne urmam un vis aparent imposibil, sa ajutam pe cineva, sa iesim dintr-o situatie dureroasa. Citeste Horoscopul lui Marte in Pesti si vezi ce inseamna pentru zodia ta aceasta noua energie cu care te vei confrunta toata luna cadourilor!



In Pesti, zeul razboiului nu mai este chiar asa de razboinic sau impulsiv, din contra. Pe durata acestui tranzit, multi dintre noi ne putem simti mai putin motivati, mai ambigui in fata deciziilor. Pestii sunt semn mutabil cu o energie incredibil de complexa ; majoritatea ne putem simti ca si cum suntem trasi in mii de directii diferite care fac procesul de decizie si actiune mult mai dificil.



Marte in Pesti este romantic, un visator si un idealist. O data patruns in apele adanci si in lumea pestilor, zeul razboiului devine complex si evaziv.



Marte in Pesti are nevoie sa fie inspirat ca sa actioneze, fie de imaginatie, de interventie divina sau de iubirea neconditionata, fie pentru ca vede o suferinta care sa ii dea un motiv pentru care sa se razboiasca !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:





Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Marte, planeta ta conducatoare, se muta in Pesti pentru sase saptamani, iar focusul tau se poate muta spre interiorl tau si directionat spre gandurile si sentimentele tale dar si spre aspecte mai personale si intime. Tipare inconstiente pot conduce spre diverse decizii sau subiecte din trecut pot necesita atentia ta. In plus, Luna de azi te poate face sa devii constient de emotiile tale in loc sa fii tentat sa le dai la o parte.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Viata ta sociala va primi o stralucire in plus de azi, deci vei fi mai proactiv pe directia socializarii si participarii in diverse cercuri noi. Vei vedea ca cel mai bun mod de a realiza acum ceva este sa muncesti ca parte dintr-o echipa, chiar daca asta inseamna sa fii lider si organizator. Si scopurile tale personale vor primi o portie placuta de energie care le permite altora sa ti se alature.





Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



O faza lunara potenta de azi va coincide cu faptul ca atingi un obiectiv, un plan sau un punct intermediar in ceva ce ti-ai propus. In urmatoarele zile ai de gandit daca esti fericit asa cum avanseaza lucrurile. Daca nu, acum este un bun moment sa faci anumite ajustari inainte de a merge mai departe. In plus, vei avea mai multe responsabilitati de gestionat, acum ca Marte va fi in sectorul ambitiilor, facandu-te sa te gandesti la prioritatile tale.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.