Horoscop zilnic JOI 17 mai 2018. Emoţii ieşite de sub control? Cine şi de ce

Ieri Marte a intrat in Varsator iar asta ne da un entuziasm crescut si energie investita pentru tot ce inseamna libertate si inovatie. Confruntarile si conflictele pot fi asteptate datorita rebeliunii si rezistentei impotriva autoritatilor ; daca asta se intampla, rezultatul poate fi in evenimente neasteptate si socante. Acest tranzit sustine abilitatea de a lua initiativa si de a fi hotarat in aspecte personale pentru ca e o mare nevoie de independenta acum.

Si incapatanarea este responsabila pentru conflicte cu cei ce se simti intepeniti si nu doresc sa faca schimbari spre progres.

In ceea ce il priveste pe Uranus, dintre toate planetele, el este planeta revolutiei, schimbarilor bruste si inovatiei. Miscarea sa in jurul Soarelui este lenta, dureaza 84 ani pentru un ciclu complet si 7-8 ani sa isi schimbe semnul zodiacal in care este. Asadar, Uranus a fost in Berbec din 2011. Nu stim in ceea ce te priveste, dar vietile noastre sunt socant de diferite acum decat erau in vara lui 2011.

Uranus este asa de distant si exercita o influenta asa de subtila si de durata in vietile noastre, incat aparent nu iti dai seama cu ce te schimba. Doar privind in urma dupa o vreme poti constata ca da, viata ta nu mai este deloc aceeasi fata de in urma cu ceva timp.

Uranus in Taur isi va aduce magia schimbarii in domeniile patronate de Taur : cum ne raportam la bani, la bunurile cumparate prin bani, ce mancam, ce cultivam, cum tratam pamantul, impactul din ce in ce mai mare al tehnologiei in viata noastra si tot ce inseamna viata de zi cu zi.

In 2026 cand Uranus se va muta in Gemeni, vom fi cu totul alte persoane. Dupa care, in Gemeni, Uranus ne va lua la schimbat felul in care comunicam si ne raportam la oameni.

Iata horoscopul zilei de JOI 17 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Incearca sa nu te lasi doborat de emotii astazi, dar da-le oportunitatea sa aiba si ele timpul lor in lumina reflectoarelor. Poti descoperi ca exista o forta puternica ce munceste ca sa scoata la iveala adevarul din spatele a ce simti cu adevarat. Fii sigur ca te exprimi deschis si sincer. In acelasi timp, nu vrei sa fii prea dramatic ca sa scoti lucrurile in afara normalului.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti poate fi dificil sa te exprimi total astazi. Cumva cuvintele nu ies asa de clar cum ai dori. Emotii puternice isi fac aparitia. Poate fi dificil pentru tine sa gasesti un teren solid in spatele unei suprafete asa de alunecoase. Nu incerca sa te fortezi intr-o anumita directie. Rabdarea este cheia virtutii acum. Asteapta pana cand lucrurile se clarifica si dupa aceea actioneaza.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este posibil sa fie nevoie sa iti tii gura. Sentimentele oamenilor sunt mult mai usor de ranit astazi si cea mai vaga critica poate fi interpretata gresit drept o insulta teribila. Cand esti in dubiu, tine-ti gura inchisa. Muta-ti atentia in interior si focuseaza-te pe propriile tale emotii. Ce simti de vrei sa spui ce intentionezi sa spui ? Incearca sa mentii crancaneala mentala la minim si sa te concentrezi mai mult pe ce simti decat pe ce gandesti.

