Horoscop zilnic JOI 22 februarie 2018. Care sunt zodiile ce nu au cea mai buna zi

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aspecte ce tin de cariera se pot misca asa de greoi astazi incat ai fi tentat sa renunti. Nici sa nu te gandesti ! este doar una din acele zile in care nimic nu pare sa functioneze, desi teoretic si astral totul ar trebui sa mearga bine pentru tine. Nu te astepta la prea mult progres astazi si cu siguranta nu te astepta la prea mult de la colegii de munca. Pune-ti ceva comic de pe youtube sau cauta compania oamenilor amuzanti.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca ai ceva de studiat, nu aceasta este ziua potrivita. Concentrarea nu iti este la cote inalte si ce citesti ti se pare ca e scris intr-o limba straina pe care nu o stii. In afara de cazul in care nu este neaparat necesar, ar fi bine sa pui deoparte cartile pentru ca nu o sa absorbi prea mult din ele. Daca incerci sa citesti sau sa inveti ceva, o sa ti se para ca ai asimilat dar a doua zi ar fi bine sa o iei de la capat.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti avea tot felul de vise ciudate noaptea, de la grele sau depresive pana la unele amuzante de care razi a doua zi. Te poti trezi confuz din cauza lor si cu tendinta de a le ignora. Nu o face. Visele tale incearca sa iti spuna ceva despre tine. Ai fost mai dat peste cap emotional in ultima perioada ? Ai avut stari in care alternau rasul si plansul ? Ia gandeste-te. Emotiile de peste zi se reflecta in visele de peste noapte.

Horoscop zilnic. RAC (22 iunie – 23 iulie)

Ai fost invitat la o petrecere sau intalnire sociala pentru astazi ? Daca crezi ca nu ai fost invitat, mai verifica-ti o data agenda. Toate semnele astrale indica ca esti tentat sa uiti destul de multe lucruri importante acum iar unul sa fie un eveniment social, poate legat de job. Poate ca nu esti in cea mai buna zi a ta. De regula, ai o memorie de elefant. Pentru moment, fii cu ochii pe ce ai notat in calendar ca sa nu scapi ceva.

Horoscop zilnic. LEU (24 iulie – 23 august)

Prea multa solicitare mentala sau psihica te pot face sa te simti depasit astazi. Ai putea sa lasi mai moale ritmul uzual iar cei din jur pot fi surprinsi ca tu, cel cu viteza asa mare, te misti ca un melc. Petrece cat de mult timp iti permiti odihnindu-te pentru ca trebuie sa iti recuperezi stamina. Daca nu ai incotro si trebuie sa muncesti, concentreaza-te doar pe treburile de rutina care iti solicita foarte putin efort constient.

