Horoscop zilnic JOI 22 martie 2018. La ce să renunţi azi, în funcţie de zodie

In timpul sezonului Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume.

Iata horoscopul zilei.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti o fire vesela de felul tau si astazi vei dori sa socializezi mai mult si sa te bucuri de oameni. Poti fi prea concentrat cum arati, poate pentru ca vrei sa impresionezi o iubire curenta sau viitoare. Nu iti face griji, va gandi oricum ca arati senzational. Poti primi multa atentia seara atat de la aceasta persoana cat si de la altii, ceea ce iti va cimenta legatura prieteniei.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti incepe ziua simtindu-te cam nesigur despre tot ce se intampla in jurul tau sau in aceasta lume. Presiunea crescuta la munca ti-a intins nervii cam mult. Cu toate astea, multa iubire si atentie de la prieteni, copii, partener te vor face sa te simti rapid mai bine. Seara sa te relaxezi si sa te uiti la un film cu iubirea ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot veni bani in plus spre tine ca urmare a muncii bine facute. Poate vei primi un bonus substantial sau o crestere salariala sau o achizitie de la un client. Indiferent de sursa, vei fi in forma buna financiara. Te vei simti optimist pentru viitor, deci vei avea relatii calde si placute cu ceilalti. Petrece seara sarbatorind.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.