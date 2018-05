Horoscop zilnic JOI 24 mai 2018. Ţie ce îţi aduce Soarele în trigon cu Marte azi?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilnic pentru JOI 24 mai 2018, zi in care Soarele – aflat pana pe 21 iunie in Gemeni – este in trigon cu Marte. Acesta este unul din cele mai bune aspecte in astrologie ce activeaza abilitatile noastre creative. Prin acest tranzit deosebit, esti confortabil sa fii tu in propria ta piele, cu propria ta viata si astfel ai un ego sanatos. Armonia dintre exprimarea de sine si impuls apare la cei mai talentati artisti, dar orice domeniu al vietii poate beneficia de aceasta energie foarte inalta.