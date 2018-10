Horoscop zilnic JOI 25 OCTOMBRIE 2018. Cine trebuie să se relaxeze şi cine să fie cu copiii?

Uranus a fost implicat in conjunctie cu Luna plina si lui Uranus ii place sa ne socheze. Ai facut si tu o nebunie doar asa, de dragul ei ? Ai rupt o rutina stabila ? Ai avut o atitudine fara compromisuri fata de cineva ? Ai fost tu cel luat prin surprindere de ceva?

Acum este momentul sa iti tragi sufletul.

Luna continua sa fie in Taur deci e momentul sa incetinim ritmul si sa cream confort constient in viata noastra.

Niciodata nu te grabi cand esti sub Taur. Lasa oamenii sa se bucure de clipe si fa-o si tu. Foloseste sansa asta pentru a te mai relaxa, in special daca esti mai agitat de fel.

Fii atent care aspect important al vietii tale a fost activat si luminat de Luna plina de ieri, ceva la care pur si simplu nu te-ai gandit pana acum. Mintea iti va fi acum deschisa spre noi posibilitati grozave !

Deci azi e timpul pentru un mesaj, pentru a ingriji o planta sau mai multe, pentru a sta linistit cat de mult poti si cand poti. Dupa ce te reincarci, vei reporni cu un nou punct de vedere cules in urma acestor zile magice.

Citeste aici despre ce sa faci si ce sa stii despre Luna plina in Taur si influenta ei 2 saptamani!

Iata asadar care este mesajul zilei pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca intentionezi sa te casatoresti, astazi este o zi tocmai buna sa cumperi inelul sau orice altceva pentru a face un pas in acea directie. Una peste alta, aceasta zi este una destinata activitatilor ce au legatura cu relatia ta de iubire, iar pana la finele zilei, ar trebui sa fii in al noualea cer. Nu irosi starea astrala dedicata relatiei cu activitati sau ganduri ce nu au nicio legatura cu ea.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti predispus sa intri in tot felul de conflicte sau contraziceri inutile azi. evita orice confruntare deschisa. Si disputele legale te pot deranja azi. Incearca sa faci o relaxare, o meditatie, asculta o muzica linistitoare in casti, fa orice poti pentru a te destresa. Mai bine amani orice activitate importanta a zilei decat sa te prezinti in ea cu nervi.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi in care sa iti reversi atentia si iubirea asupra locuintei tale. Aceasta poate beneficia de un cadou din partea ta – un nou covor, o perdea frumoasa sau chiar o noua bucatarie. Oricum, orice poti face frumos pentru spatiul tau, fa. Acest tip de activitati iti vor umple nu doar ziua ci mai ales sufletul. O casa de care iti este drag este tocmai buna pentru a gazdui rude, prieteni, colegi, cunostinte.

