Horoscop zilnic JOI 3 mai 2018. Cine poate ieşi decepţionat din această zi?

Toata saptamana in care ne aflam suntem inca sub energia Lunii pline din Scorpion care a fost luni 30 aprilie. Pe durata zilelor ce urmeaza Lunii noi, vei fi facut atent cu privire la schimbarile pe care trebuie sa le faci, cu privire la scopul urmator, la karma ta, la pasiuni si la vulnerabilitati.

Ne indreptam spre momentul in care Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Unele semne zodiacale deja simt ca se intampla anumite schimbari.

Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani.

Iata previziunile pentru toate zodiile in luna mai 2018 in horoscop lunar mai.

Iata horoscopul zilei de JOI 3 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta este ziua ta sa stralucesti. Ai insa grija sa nu o faci pe cheltuiala altcuiva. Te simti mai increzator decat de regula, ceea ce iti poate fi greu de crezut. Cu toate acestea, poti fi asa de focusat pe agenda ta incat sa nu vezi semne subtile puse de cei din jurul tau. Sa stii ca si alti oameni striga dupa atentie. Asigura-te ca stralucesti o parte din lumina ta si spre ei.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti ca si cum ai fost lasat pe dinafara si scos din ecuatie. Poate te simti ca a cincea roata la caruta care pur si simplu nu mai are loc. Nu te ingrijora. Doar pentru ca te simti asa astazi, nu inseamna ca acesta este destinul tau. Daca nu iti place cursul lucrurilor, schimba pozitia. Daca nu iti plac oamenii din preajma ta, muta-te in alt cerc social. Nu da vina pe altii pentru circumstantele tale. Asuma-ti raspunderea.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Du-ti creativitatea la un nou nivel. Sunt multe moduri in care te poti exprima creativ asa ca alege unul si urmeaza-l. Poate ca ai o dorinta sa fii pe scena si ai vrea sa impartasesti visele si pasiunea ta interioara cu lumea. Emotiile tale puternice si perspectiva visatoare sunt atuuri. Nu incerca sa te acoperi si sa fugi de ele. Daca iti asculti mintea prea mult te poate priva de bogatia din inima si imaginatia ta.

