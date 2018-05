Horoscop zilnic JOI 31 mai 2018. Cum te despărţi de luna mai?

Energia astrala a acestei zile este dominata tot de energia Lunii pline in Sagetator de marti si de intrarea lui Mercur in Gemeni.

Luna plina din Sagetator isi manifesta influenta cel putin inca o saptamana si ne ghideaza sa gandim la scara mai mare, tinand cont de o imagine de ansamblu si sa incepem sa ne concentram pe ce avem de updatat in vietile noastre.

Mercur planeta asociata cu comunicarea, vorbirea si gandirea a fost ocupat ca o albina in aceasta luna. El a schimbat semnul de trei ori ! Lucrurile se intampla asa de repede incat ajungi nici sa nu ai suficient timp ca sa realizezi ce se intampla.

Stai sa vezi cand Mercur va intra retrograd in luna iulie. Abia atunci vei avea o vedere clara si retrospectiva a tot ce a fost in luna mai !

Beneficiile acestui tranzit includ cai multiple de a transmite un mesaj sau moduri multiple de a aborda un subiect.

Daca varianta A nu functioneaza, incearca B, C sau D. Gemenii au ceva pentru oricine. Important este sa nu ramai blocat intr-o singura varianta existenta in capul tau. Poate Universul are altceva mai bun in cutia cu cadouri pentru tine. Ai incredere !

Totul se intampla cu un motiv. Exista o vointa divina in tot. Luna plina dar si acest nou tranzit al lui Mercur ne arata exact motivul din viata fiecaruia pentru care traim ce traim acum.

Ramas bun, luna mai!

Iata horoscopul zilei de JOI 31 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti simti putin neodihnit pentru ca tu simti ca ceva se coace dar nu iti poti da seama inca ce. Energia aceasta este ca un rau racoritor ce curge sub picioarele tale in timp ce tu stai pe un pod intr-o zi torida de vara. Apa este tentanta, cu toate acestea nu iti aduni curajul de a sari. Nu simti ca si cum trebuie sa fii parte din tot. Poate ca destinul tau este de cealalta parte a podului.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca te-ai trezit de dimineata si tot ce iti doresti este sa mai ramai in asternut si sa te rasfeti, afla ca nu esti doar tu asa. Exista o caldura sensibila despre aceasa zi care te face sa te simti vulnerabil. Fii sigur ca te inconjori cu oameni ce te sustin azi. Cuvintele aspre te pot taia mai mult decat de regula, facandu-te sa regreti ca te-ai ridicat din pat.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te poti surprinde astazi ca o iei pe cai inalte. Poate fi ca esti ca o pasare ce survoleaza peisajul. Pe masura ce zbori, partenerul tau este cu picioarele pe pamant incarcand sa tina ritmul asa cum poate. Daca continui sa zbori drept inainte, te vei rataci, vei fi confuz si nu vei gasi drumul inapoi. Ia in calcul sa fii si tu cu picioarele pe pamant ca partenerul sau prietenii tai. Ar fi o idee buna pentru astazi.

