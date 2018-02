Horoscop zilnic. JOI 8 FEBRUARIE 2018. Soluţia zilei la conflicte şi oportunităţi, în funcţie de zodie

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes.

Horoscop zilnic. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Spirit de echipa

Daca esti amabil cu altii si ii ajuti, vei avansa spre implinirea obiectivelor tale. Daca vezi un coleg ca se zbate, ofera-te sa ii dai o mana de ajutor. Nu trebuie s fie un aranjament permanent. A completa munca sa cu a ta pentru o scurta perioada de timp este tot ce e necesar pentru a consolida o excelenta relatie profesionala. Sefii iti apreciaza comportamentul cooperant. In loc sa te gandesti doar la propriile tale preocupari, acum esti focusat pe imaginea de ansamblu. Asta te face un jucator valoros de echipa. Nu fi surpins daca vei primi o avansare sau o marire.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cultiva-ti darul primit

Daca iti dai voie sa ai interese in afara carierei, iti cresti sanatatea si fericirea. Nu este bine sa pui prea mare obsesie pe munca. Fa activitati doar de dragul de a simti placerea si te vei alege cu o stralucire interioara si exterioara atractiva. Aceste hobbyuri sunt tehnici de a iesi din stres. Sunt si cai larg deschise pentru a te exprima artistic. Esti binecuvantat cu abilitati creative foarte mari. Dezvolta-ti acest har si vei deveni un magnet pentru prosperitate. Universul ii rasplateste pe cei ce nu isi iau darurile de la sine intelese si nu fac nimic cu ele. Nu fii surprins cand un proiect ce implica abilitati manuale te pune pe calea intalnirii iubirii vietii sau a altor oportunitati.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Meleaguri noi te asteapta

Iti este recomandat sa faci o calatorie de placere. Ai o natura nelinistita. Daca ramai in acelasi loc perioade lungi de timp devii anxios. Cel mai bun mod sa eliberezi aceasta tensiune este sa te indrepti spre calatorii. Viziteaza un loc la tara care nu este in vecinatatea aglomeratiei, te vei simti recompensat. Poti simti si o conexiune cu localnicii, ceea ce iti va incarca bateriile. Este o eliberare sa mai scapi putin de orasenii conservatori sclifositi.

Horoscop zilnic. RAC (22 iunie – 23 iulie)

Stralucesti

Carisma ta este incredibil de puternica. Foloseste aceasta oportunitate ca sa participi la un eveniment de top. Daca esti intr-o relatie, iubirea ta va fi mandru sa te insoteasca. Esti singur ? vei atrage admiratori precum albinele la miere. Iti place sa ai de-a face cu oameni originali ce gandesc singuri pentru ei insisi. Daca iti capteaza interesul cineva ce spune lucruri inteligente, fii deschis sa il cunosti mai bine. Vei simti o conexiune de iubire.

