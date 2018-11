Horoscop zilnic JOI 8 NOIEMBRIE 2018. O nouă ZI MARE din multe puncte de vedere!

Tot astazi, ne bucuram cu adevarat de cea mai buna veste astrologica a ultimului timp : Jupiter, marele benefic, cea mai mare planeta a sistemului nostru solar si cea "raspunzatoare" de norocul si oportunitatile, revine dupa 12 ani inapoi la el acasa, adica in Sagetator, pentru 13 luni. Ne asteapta un an si o luna de posibilitati si mult noroc, fiecare in ce domeniu ii este activat de acest tranzit minunat. Ce iti aduce tie Jupiter in Sagetator pentru 13 luni ?

Afla AICI in Horoscopul lui Jupiter in Sagetator pana in decembrie 2019!

Te simti si tu deja norocos ??

Ieri a fost Luna Noua in Scorpion. Nu este cazul totusi sa vorbim la trecut despre efectele acestei Luni Noi speciale de noiembrie, pentru ca efectele sale tin cel putin 2 saptamani.

Gandeste-te la aceasta Luna Noua ca aduce darul vindecarii si iertarii. Poate cauti pace. Poate cauti iertare. Poate cauti reconfirmarea a cine esti tu de fapt. Poate esti pregatit sa inchei ceva din trecut. Orice ai de invitat in realitatea ta acum, abordeaza aceasta Luna Noua ca pe una de RENASTERE. Este timpul sa te ridici sa te renasti in ceva NOU. Este timpul sa lasi in urma a poveste veche daca simti ca este necesar sa faci asta acum.

Ce inseamna pentru tine aceasta Luna Noua ?

Citeste : Luna Noua in Scorpion – 7 noiembrie 2018 – una din CELE MAI IMPORTANTE ZILE DIN ANUL 2018 ! Spune IARTA-MA sau IARTA si abia apoi mergi mai departe !

O zi speciala cu adevarat aflata la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptamana : Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma ; Uranus cel rebel retrograd a reintrat in Berbec pana in martie 2019, unde a mai fost 7 ani ; Luna Noua in Scorpion ; si iata azi Jupiter reajunge acasa dupa 19 ani, in Sagetator.

Fii pe faza si la viata ta. Simti aerul schimbarii?

Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este o zi excelenta pentru toate relatiile interpersonale, fie ca asta inseamna sa intaresti legatura cu oamenii importanti din viata ta fie sa intalnesti oameni noi interesanti. Pur si simplu este o zi foarte buna, profita de energia sa.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aspectele astrologice ale zilei pot aduce la lumina aspecte la care nu te-ai mai gandit demult. Pe de-o parte, poate fi o treaba neterminata sau dorinte neimplinite care vin pentru a-ti arata ca inca mai ai lucruri frumoase de implinit. Pe de alta parte, ar putea fie vorba de oameni pe care i-ai uitat total sau lasat in urma. Acum ai o sansa sa pui la punct lucrurile pentru a fi totul bine si a inchide o usa spre trecut asa cum trebuie. Financiar, astrele sunt de partea ta deci profita din plin.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti avea tot felul de nesigurante despre tot felul de subiecte ale vietii iar asta iti poate pune propria judecata la indoiala. Te surprinzi indreptandu-te fie spre partener fie spre persoana de incredere pentru a primi un alt feedback dar si ajutor. Vei vedea, vei primi multe sfaturi si idei folositoare si dupa ce le vei auzi te vei simti mai increzator cu privire la deciziile de luat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO