Horoscop zilnic JOI 9 AUGUST 2018. 3 zile până la ultima eclipsă a verii

In plus, acum avem 7 astre retrograde, o data cu intrarea lui Uranus in miscare retrograda acum 2 zile.

Acest portal este marcat de alinierea dintre Pamant, steaua Sirius si Centrul Galactic.

Sirius este un soare mult mai mare si mai stralucitor decat Soarele nostru si este cunoscut sub numele de Soarele Spiritual. Acest portal ne aduce frecvente foarte inalte de energie.

Astazi, Soarele intalneste pe Mercur retrograd in Leu si ti se va naste o noua si indrazneata idee! Ele iti dau semnalul sa iti intorci ochii si inima spre viitor. Luna trecuta, furioasa Luna plina sangerie a adus anumite tulburari si ai avut destul timp ca sa treci peste terenurile batatorite. Acum, semintele a ceva nou si mai imbunatatit fata de clipa prezenta au fost deja plantate. Iar astazi, Luna in Rac este mama perfecta pentru a hrani si uda aceste idei pentru a ajunge la roade. Un viitor nou este pe cale sa se infiripe care iti face inima sa cante.

Iata horoscopul zilei de JOI 9 AUGUST 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi ar putea fi o zi provocatoare pentru tine. Ai putea primi un apel care iti aduce vesti ce te pot infuria sau indispune. Ai putea fi tentat sa te infurii pe cel ce te-a sunat dar nu face asta. El sau ea sunt doar un mesager. Mai bine vezi ce resurse ai ca sa abordezi ceea ce ai auzit intr-un mod pozitiv. Calatoriile scurte te pot enerva din cauza traficului exagerat. Mai bine ia-o pe jos daca ai de ajuns undeva.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vise puternice iti pot cauza un sentiment de furie fara un motiv clar. Poate vrei sa iti arunci un ochi mai indeaproape asupra viselor tale si sa incerci sa le analizezi ca sa intelegi sursa furiei si cum sa o depasesti cel mai bine. Mai tarziu, unele informatii despre bani te pot pune pe ganduri dar si pe noi planuri, deci nu te stresa. Esti in stare sa te descurci cu orice.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fie un iubit fie un coleg se prea poate sa fie iritat astazi, fapt ce te va deranja. Tine minte ca starea si dispozitia persoanei are prea putine de-a face cu ceva ce ai spus sau facut. Cel mai bine este sa stai departe din calea persoanei pana ii trece. Nu este o zi perfecta pentru a fi gazda sau a participa la evenimente sociale sau sa accepti invitatii. Asteapta pana maine.

