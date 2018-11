Horoscop zilnic LUNI 12 NOIEMBRIE 2018. Incepe o noua saptamana INTENSA! Tu stii ce vrei?

In aceasta saptamana, anume Joi, incepe tranzitul Marte in Pesti 2018 care lanseaza o cu totul alta tema energetica.



A doua zi, Venus revine in Balanta la miscarea directa dupa 6 saptamani de retrograd si in aceeasi zi Mercur in Sagetator intra in retrograd ultima data pe 2018, ne asteapta o saptamana extrem de intensa si interesanta din nou !



Insa in zilele de pana Joi, Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai ! – isi face ultima miscare rebela. Care ii e dorinta si miza ? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti. Deci, ce poti obtine cu aceasta energie pe ultima suta de metri a lui Marte in Varsator ? Daca ai fost blocat toata vara pe un subiect sau situatie si ai cautat solutii in mod activ, poti experimenta o mare revelatie si miscare inainte zilele acestea ! Nu lasa oportunitatea sa treaca pe langa tine, fa schimbarile si experimenteaza noul mod de a face lucrurile.



Luna este in muncitorul Capricorn azi, deci esti sustinut. Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:



Iata acum MESAJUL ZILEI pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Ziua de azi iti livreaza o stare foarte dinamica si hotarata, astfel vei putea face asa de multe incat vei fi si tu surprins. Esti sigur pe tine si pe actiunile tale, incat nu ar trebui sa lasi comentariile altora sa te influenteze in niciun fel. La final, vei vedea ca altii te vor confirma deciziile si vei fi satisfacut moral.



Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Lucrurile merg bine astazi. Se anunta dezvoltari bune in finantele tale, ceea ce inseamna ca lucrurile merg conform planului. Asta iti aduce bucurie si satisfactie. Tine-o tot asa, meriti si zile ca acestea.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Tema generala a zilei de astazi poate sa cuprinda oboseala si stres. Unele subiecte te absord mai mult decat iti imaginezi, adaugand mai mult stres decat ai nevoie. Nu te panica, respira adanc si rar, de mai multe ori. Ramanand calm si fiind focusat, vei reusi sa aliniezi totul asa cum trebuie si sa aduci situatia sub control.



