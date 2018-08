Horoscop zilnic LUNI 13 AUGUST 2018. De azi, Marte retrograd se mută în Capricorn! Ceea ce ai este ceea ce vrei?

Este timpul sa fim seriosi!

Cu Marte retrograd in Capricorn, despre orice au fost ultimele luni, fie ca au fost conflicte, frustrari, indoieli, apatie sau atacuri directa, acum apar sansele de a revizita situatiile si a actiona diferit.

Cum te impacteaza in functie de zodie Marte retrograd pana pe 27 august, citeste aici.

Concentreaza-te cu atentie pe ce s-a intamplat in relatia ta afectiva, la munca sau in alte situatii semnificative, extrage-te din drama personala sau sociala si focuseaza-te pe ce ai concret in mana. Ia vezi, ceea ce ai este ceea ce vrei? Recenta eclipsa solara partiala in Leu ti-a dat o sansa sa iti regandesti intreaga abordare. Asadar, la treaba!

Luna este astazi inca in Fecioara, un alt semn de pamant ca si Capricornul, deci vei fi foarte bun in a-ti aplica o abilitate intr-o problema si sa vii cu o solutie excelenta. Scoate-ti peria si treci sa iti lustruiesti viata pana straluceste!

Astazi este o zi cu o energie buna si dinamica in care poti face multe lucruri.

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de LUNI 13 AUGUST 2018:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pe masura ce Marte, conducatorul tau, se muta inapoi in sectorul obiectivelor tale, esti pregatit sa reconsideri o oportunitate ce te intriga mai mult ca alta data. Poate dura ceva timp pana cand lucrurile incep sa prinda viteza, dar daca tu simti ca este bine, fa tot ce poti ca sa mergi pe acest drum. In plus, un prieten spiritual iti poate fi alaturi, oferind sustinere care iti creste starea de spirit.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cosmosul te poate calauzi spre trecut ca sa te incurajeze sa experimentezi din nou energia unui loc sau sa te reconectezi cu o anumita informatie sau intelepciune ce se gaseste acolo. Poate fi ceva cu legatura de a te reduce pe un vechi teren care te sustine in viata si care iti seteaza ritmul pentru viitor. Viata ta sociala este si ea activa. Este totusi bine sa mentii limite ferme, mai ales ca iti este greu acum sa spui NU oamenilor.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mercur cel expresiv poate incepe sa fie mai lent in urmatoarele zile, pentru ca se pregateste sa isi opreasca miscarea retrograda si sa revina la miscarea directa in aceasta saptamana. Intrucat asta se intampla in sectorul vorbitului si gandurilor tale, fii atent la o lipsa de concentrare care te poate lasa deschis in fata intelegerilor eronate sau greselilor. Dar nu toate aceste intamplari sunt negative, pentru ca unele intarzieri in mod ironic te ajuta sa vezi mai bine oportunitatile din cale.

