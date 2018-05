Horoscop zilnic LUNI 14 mai 2018. Ziua dinaintea marii zile. Ce îti aduce ţie?

Retineti ca este vorba de ceva FOARTE MARE pentru noi. Ceva in viata ta se va schimba, de la o conceptie prin care vei vedea totul diferit, la un mod de viata schimbat. Sa ne bucuram, sa ne suflecam manecile sau sa ne temem? Vom vedea! Cert este ca ultima data cand Uranus a fost in Taur s-a intamplat acum aproximativ 80 ani, in anii 1930-1940, ani ramasi in istorie pentru multe evenimente majore globale ce au schimbat fata omenirii si lumii.

Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul Cosmos si aduce o noua energie pentru fiecare.

Iata horoscopul saptamanii 14-20 mai aici! Intreaga saptamana sta sub imperiul acestui dublu eveniment care nu va trece neobservat.

Citeste aici articolul: Dupa 80 ani, Uranus se muta in Taur pana in 2026 ! Totul despre socanta miscare. Tu poti da drumul sigurantei tale?

Iata horoscopul zilei de LUNI 14 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai adunat destul de multa incredere in tine. Acum este timpul pentru tine sa arati tuturor punandu-te la dispozitia vietii. Este ca si cum ai terminat simbolic o clasa de stima de sine. Acum trebuie sa te duci pe scena. Tine mine sa zambesti, sa iti retii replicile si nu uita ca la final sa faci o reverenta cand toti te vor aplauda. Ii vei impresiona pe toti!

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia planetara de astazi te va indemna sa comiti anumite acte de afirmare de sine care sunt necesare ca sa iti definesti teritoriul si sa iti protejezi drepturile. Vei fi incurajat sa iti explorezi dorintele si gusturile personale si sa iti exprimi opinia deschis si clar. Toata lumea are o identitate de afisat! Nu fii rusinos cand vine vorba de a ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi, mintea ta este foarte incarcata si electrizata. Daca te-ai gandit sa scrii ceva sau sa analizezi in detaliu o problema complicata, acum este ziua perfecta de a incepe. Ai toata inspiratia de care ai nevoie. Nu te teme daca vei soca oamenii din jur cu stilul tau direct si increzut. Vor aprecia ideile tale valoroase.

