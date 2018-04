Horoscop zilnic LUNI 16 aprilie 2018. Azi Luna nouă specială în Berbec! Ce aduce in funcţie de zodii!

Luna noua din Berbec de astazi este speciala din noua motive : mai intai, este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor, apoi, are loc o data cu revenirea lui Mercur in miscare directa, dat fiind ca de 3 saptamani a fost retrograd in Berbec. Totul despre Luna noua in Berbec de astazi, efecte, beneficii, atentionari, aici.

O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el fara sa il fi chemat tu concret. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit. Ca acel mail din cutia postala care vine cu o oferta pe care nu ai cum sa o refuzi de buna ce este.

Faptul ca Mercur merge direct exact la momentul unei Lunii noi de luni 16 aprilie este o promisiune. Este promisiunea ca de aceasta data o sa fie bine, o sa faci bine. Mercur direct iti va aduce mult dorita claritate. Chiar daca totul parea gresit sau amanat sau fara solutii, acum inca ai sansa sa iti iasa si sa fie bine. Da, schimbarea este posibila, chiar atunci cand ai pierdut orice speranta.

Astazi luni 16 aprilie este si prima zi dintr-o saptamana cu totul extraordinara, cu 6 evenimente astrale noi despre care poti afla aici, in horoscopul saptamanal general 16-22 aprilie 2018.

Iata directiile principale ale acestei zile pentru fiecare zodie in parte

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca ai in plan sa te casatoresti, cumpara inelul astazi. Dar inainte de a face pasul, canteste bine argumentele pro si contra. Una peste alta, pentru Berbec astazi este o zi dominata de energia iubirii si a cuplului, indiferent daca esti sau nu casatorit. Toate activitatile te duc cu gandul la relatie, te poti indragosti usor si pana la finele zilei poti fi cu capul in nori!

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti tentat sa intri in conflicte si argumentatii astazi. Evita confruntarile deschise. Si disputele legale te pot sacai astazi. Incearca sa stai departe de energia conflictului, chiar si daca esti provocat de cineva, mediteaza, apeleaza la muzica ce te scoate din orice stare proasta, gaseste orice pretext sa te relaxezi si detensionezi. Este mai bine sa amani inceperea unei activitati importante azi. Maine o sa fie mai propice.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este despre locuinta ta, asta daca doresti sa investesti energie in aceasta directie. Astrele iti favorizeaza orice implicare in casa ta si intr-un aer proaspat pentru ea. O noua carpeta, perdele potrivite noi, o bucatarie noua. Acest lucru iti poate lua mult timp, fie ca doar cauti poze, oferte sau esti in faza de executie. Mai poti investi timp in relatiile sociale cu prieteni, rude, vecini, sefi, colegi, cunostinte.

