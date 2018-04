Horoscop zilnic LUNI 2 aprilie 2018. Cine cheltuieste dar si cine straluceste azi!

Aprilie 2018 este prima luna normala a anului, cel putin daca vine vorba despre fazele Lunii si automat despre influenta asupra emotiilor noastre. Intr-adevar, in ianuarie am avut 2 luni pline, in februarie nu a fost nicio luna plina apoi in martie, din nou, doua luni pline in aceeasi luna. In aprilie va fi o singura luna plina in Scorpion pe 30 aprilie, care ne va face constienti de cele mai puternice si adanci dorinte ale noastre.

In aprilie, Saturn si Pluto vor deveni cu miscare retrograda in Capricorn, ceea ce ne va forta sa fim mult mai organizati si disciplinati. Atentie, Mercur este in continuare retrograd pana pe 14 aprilie, deci atentionarea acestei miscari este inca valabila.



Ce iti rezerva astrele in prima zi din Saptamana Mare ortodoxa, in functie de zodie? Iata!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei fi in atentia tuturor, datorita aparitiei tale vizuale incantatoare sau pentru abilitatile tale. Este indicat sa obtii maximum din aceasta oportunitate si sa te reincarci. Poti realiza foarte multe datorita energiei pe care o primesti.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, sentimentele si emotiile tale sunt pe cote foarte ridicate. Exista posibilitatea destul de evidenta a unei discutii cu tenta emotionala cu cineva apropiat tie. Poti fi influentat de altii pe durata acestei discutii. Evita sa intri in dispute si controverse. Confruntarea poate avea consecinte adverse. Mai tarziu, vei fi foarte nostalgic si cu multa iubire vei dori sa recuperezi timp pe care sa il petreci cu persoana iubita.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai mult entuziasm pentru orice activitate petrecuta in exterior, de la sport pana la mers pe jos de placere sau pentru a ajunge in diverse destinatii pe care le accesai cu masina sau mijloacele de transport in comun. Vei sari de la un drum la altul. Ai o relatie buna cu seful sau colegii tai. Este timpul sa iti savurezi succesul pentru obiectivele imediate sau de termen mediu.

