Horoscop zilnic LUNI 20 AUGUST 2018. Surprize în prima zi a săptămânii!

Bun venit intr-o noua saptamana, ultima saptamana intreaga inclusa in luna august si cea in care Soarele se muta in zodia Fecioarei si o data cu el si noi. Ni se schimba energia activa, preocuparile si starea de spirit, adaptandu-se influentei harnicei si responsabilei Fecioare. Sa nu te miri daca brusc nu iti mai arde ca pana acum de vacante si iesiri sau, desi le ai, sa simti ca nu mai e acelasi lucru ca pana acum. Sau ca in aer deja simti dimineata si seara un vag miros de toamna... Cand Fecioara preia conducerea, stim ca o data cu ea se instaleaza si toamna.

Astazi este o zi cu o energie mai linistita, in care Mercur nu mai este retrograd si beneficiem de aceasta schimbare benefica pentru toti, asa cum scrie si aici.

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de LUNI 20 AUGUST 2018 :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Emotia conducatoare pentru tine in aceasta zi va fi pasiunea. Te vei simti in dispozitia sa discuti si flecaresti orice cu persoana draga toata ziua. Oricum, exista riscul sa iti cresti cheltuielile sub aceasta stare deci ai grija sa ramai in echilibru. Dar daca deja ai decis sa faci anumite cheltuieli si nu dai inapoi, macar ai grija la detalii ca sa fie investiti banii cu folos pentru voi.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi vei fi condus de inima si nu de cap. Mai degraba sentimentele te vor indruma decat gandurile rationale. Vei lua decizii ghidate de emotii deci trebuie sa fii atent ca sensibilitatea si emotionalitatea ta sa nu te expuna la o durere. Nu lasa pe nimeni sa te indispuna. Ramai calm si adunat. Vei simti iubirea si caldura tuturor cu care interactionezi, pentru ca asta radiezi tu.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi vei intalni o persoana speciala ce va juca un rol activ in viata ta, prezic astrele. Felul tau de a fi calm, bland si plin de considerare va fi la cote maxime dupa-amiaza. La locul de munca, vei avea momente fabuloase daca lucrezi in marketing sau publicitate sau doresti sa iti promovezi sau vinzi orice in afacerea ta.

