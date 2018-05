Horoscop zilnic LUNI 21 mai 2018. Energii puternice, bun venit în zodia Gemeni!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru LUNI 21 mai 2018, prima zi a noii saptamani 21-27 mai 2018 si totodata prima zi in care Soarele intra maiestuos in zodia Gemeni. La multi ani tuturor celor nascuti in zodia Gemeni ! Pana pe 21 iunie vom avea parte de energia acestui spectaculos sezon Gemeni, perioada din an in care apar noi oportunitati pentru toata lumea. Nimeni nu stie mai bine ca Gemenii cum sa identifice si sa se bucure de oportunitatile vietii iar acest sezon este o invitatie pentru toti sa fim curiosi, sa exploram lumea cu mintea de incepator si sa vedem ce functioneaza si ce nu prin incercari si corectii. Energia Gemenilor este a comunicarii si socializarii deci este molipsitoare, fiecare devenind mult mai deschisi si sociabili. Lasa-ti atentia deschisa spre noi experiente, fii curios despre orice te poate imbogati ca om si retine : "Nu exista intrebari prostesti si niciun om nu devine prost cat timp nu s-a oprit din pus intrebari", conform lui Charles Proteus Steinmetz.