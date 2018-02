Horoscop zilnic LUNI 26 februarie 2018. Vezi cine poate avea probleme din cauza bârfei

Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest moment, totul depinde de noi ca indivizi sa decidem ce facem cu acest context astral.

Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie. O perspectiva diferita – cum ar fi sa alegi constient iubirea si nu frica – iti poate schimba destinul spre bine oricand si uneori imediat.

Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai grija sa iti deschizi mailul si sa raspunzi la telefon astazi, pentru ca sunt sanse mari sa primesti informatii interesante de la un prieten sau asociat de afaceri. Poate fi vorba de un deal care era in lucru si s-a semnat sau cineva cu interes romantic ce iti da semne de afectiune. Orice iti aduce ziua, va fi favorabil.

Horoscop zilnic. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te poti astepta la un mediu cald si primitor la munca astazi. Savureaza conversatiile cu colegii dar crede tot ce auzi. Poate fi cineva din anturaj interesat sa te saboteze. Nu trebuie sa fii ingrijorat ci doar sa pui pe scris ideile si planurile tale. Poti avea candva nevoie de dovezi ca tie iti apartine originalul.

Horoscop zilnic. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O pasiune intensa se poate declansa din tine. Iti este greu sa stai departe de persoana iubita si iti vine sa fugiti pe o insula pustie. Ti-ar prinde bine o distanta de civilizatie. Daca tot nu ai cum ajunge pe acea insula pustie, ce ar fi sa creezi o oaza de bine chiar la tine acasa? Comanda pentru acasa mancare de la restaurantul preferat si bucura-te de o seara linistita alaturi de persoana iubita.

